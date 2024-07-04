Prens George için hava yolu kraliyet kuralı işleyecek mi?
Gelecek yıl 12 yaşında girecek olan Prens George için babası Prens William'a uygulanan kraliyet kuralının geçerli olup olmayacağı tartışılıyor
Prens William ve oğlu Prens George'u kapsayan bir kraliyet kuralı, George 12 yaşına geldiğinde devreye girebilir.
Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın 22 Temmuz 2013 doğumlu olan en büyük çocuğu George, yakında 11 yaşına girecek. Gelecek yıl 12 yaşında olacak Prens için, tıpkı babası George için uygulanan kraliyet kuralı için karar zamanı olacak.
Hello dergisinin podcast'ine katılan Kral Charles'ın eski pilotu Graham Laurie, Prens William 12 yaşına geldiğinde uygulanan kuraldan bahsetti. Bu kurala göre, kraliyet üyeleri aynı uçakla seyahat edemiyor. Çünkü kraliyetin devamlılığı için olası bir kazada tüm varislerin kaybedilmesi riskinden uzak durulmak isteniyor.
Prens William şu anda Birleşik Krallık tahtının bir numaralı varisi ve sıradaki varis ise oğlu Prens George.
Graham Laurie, “Kral Charles (o zaman prensti), Prenses Diana, Prens William ve Prens Harry'nin dördünü de aynı anda uçurduk. Ta ki Prens William 12 yaşına gelene kadar. Bundan sonra ayrı bir uçakla uçması gerekiyordu ve biz dördünü birlikte ancak küçükken Kraliçe'nin yazılı izniyle uçurabildik" dedi.
William 12 yaşına geldiğinde ona ayrı, ailenin diğer üç üyesine ayrı uçak tahsis edildiğini anlattı.
Tahtın varislerini bir arada bulundurmamanın amacı, monarşinin geleceğini korumak. Kraliyet hayranları, bu kuralın Prens George 12 yaşına geldiğinde babasından ayrı uçmak zorunda kalacağı anlamına gelip gelmediğini merak ediyor. Monarşi karşıtları ise böyle bir konunun tartışılmasını bile gereksiz görüyor.