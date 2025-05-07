Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Prens Harry, Elton John'la birlikte İngiliz gazetesine dava açtı: Evimize dinleme cihazı koydular - magazin haberleri

        Prens Harry, Elton John'la birlikte İngiliz gazetesine dava açtı: Evimize dinleme cihazı koydular

        Prens Harry, şarkıcı Elton John ve beş İngiliz ünlüyle birlikte Daily Mail gazetesinin yayın kuruluşuna 'yasa dışı dinleme' davası açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 12:44 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Evimize dinleme cihazı koydular"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Prens Harry, şarkıcı Elton John ve tanınmış İngilizle birlikte Daily Mail gazetesinin yayıncısı olan Associated Newspapers'a (ANL) yasa dışı dinleme yapıldığı iddiasıyla dava açtı. Harry ve diğer altı davacı, son 30 yıla yayılan bir dönemde gazeteciler tarafından telefonlarının dinlendiğini, evlerinin gizlice dinleme cihazlarıyla izlendiğini ve tıbbi kayıtlarının aldatmayla elde edildiğini öne sürdü. İddialar, halen görevde olan bazı gazete editörlerini ve basın yöneticilerini de kapsıyor.

        Daily Mail, Mail on Sunday ve MailOnline gazetelerini yayımlayan ANL, hukuka aykırı uygulamalara karıştığı iddialarını reddederek, "Prens Harry ve diğerlerinin çarpıcı iddialarını tamamen saçma" olarak nitelendirdi.

        REKLAM

        Davacıların avukatı David Sherborne, iki gün sürecek duruşmada, gelecek yıl yapılması planlanan ana duruşma öncesi delil sunumuna ilişkin konuların ele alınacağını belirtti. Sherborne, bugüne kadar yapılan incelemelerde, gazetelerde yaygın yasa dışı bilgi toplama faaliyetlerine dair izler bulunduğunu, ancak belgelerin yetersizliği nedeniyle durumun sadece kısmen ortaya çıktığını ifade etti. ANL’nin avukatları ise Harry ve diğer davacıların iddialarını destekleyecek somut kanıt sunmadığını savundu.

        Kral Charles'ın küçük oğlu Harry, kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye taşınmasının ardından, İngiltere'ye her gittiğinde verilmesini beklediği polis koruması hakkının kaldırılması nedeniyle, hükümete karşı açtığı davayı cuma günü kaybetti.

        Mahkeme kararının ardından yaptığı yazılı açıklamada Harry, annesi Prenses Diana’nın da kraliyet çevreleri ve medya tarafından hedef alındığını, şimdi de kendisi, eşi ve çocuklarının benzer bir nefret kampanyasına maruz kaldığını söyledi.

        Buckingham Sarayı, Harry’nin güvenlik iddiaları ya da açıklamalarıyla ilgili yorum yapmazken, mahkemelerin bu konuyu defalarca ve titizlikle incelediğini belirtti.

        ABD'li eşi Meghan Markle ve iki çocuğuyla California'da yaşayan Harry, BBC'ye verdiği röportajda, kararın kendisini yıktığını söyledi. Ailesiyle uzlaşmak istediğini ancak babasının güvenlik sorunu nedeniyle kendisiyle konuşmadığını söyleyen Harry, babasının kanser tedavisi gördüğünü hatırlatarak, “Ne kadar zamanı kaldığını bilmiyorum” ifadesini kullandı.

        Buckingham Sarayı, röportajı hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Prens Harry
        #dava
        #dinleme cihazı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!
        İki kuzen birlikte boğulmuştu! Piknik faciasında kahreden detay!
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Türkiye’nin teknoloji devleri yabancı ellerde
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        Trump'tan "Hindistan-Pakistan çatışması" yorumu: Biz de yeni duyduk
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!
        Sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!