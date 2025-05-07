Prens Harry, Elton John'la birlikte İngiliz gazetesine dava açtı: Evimize dinleme cihazı koydular

Prens Harry, şarkıcı Elton John ve tanınmış İngilizle birlikte Daily Mail gazetesinin yayıncısı olan Associated Newspapers'a (ANL) yasa dışı dinleme yapıldığı iddiasıyla dava açtı. Harry ve diğer altı davacı, son 30 yıla yayılan bir dönemde gazeteciler tarafından telefonlarının dinlendiğini, evlerinin gizlice dinleme cihazlarıyla izlendiğini ve tıbbi kayıtlarının aldatmayla elde edildiğini öne sürdü. İddialar, halen görevde olan bazı gazete editörlerini ve basın yöneticilerini de kapsıyor.

Daily Mail, Mail on Sunday ve MailOnline gazetelerini yayımlayan ANL, hukuka aykırı uygulamalara karıştığı iddialarını reddederek, "Prens Harry ve diğerlerinin çarpıcı iddialarını tamamen saçma" olarak nitelendirdi.

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Davacıların avukatı David Sherborne, iki gün sürecek duruşmada, gelecek yıl yapılması planlanan ana duruşma öncesi delil sunumuna ilişkin konuların ele alınacağını belirtti. Sherborne, bugüne kadar yapılan incelemelerde, gazetelerde yaygın yasa dışı bilgi toplama faaliyetlerine dair izler bulunduğunu, ancak belgelerin yetersizliği nedeniyle durumun sadece kısmen ortaya çıktığını ifade etti. ANL’nin avukatları ise Harry ve diğer davacıların iddialarını destekleyecek somut kanıt sunmadığını savundu.