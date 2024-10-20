Prenses Diana'nın gelinlik tasarımcıları sonunda anlaşmazlığı mahkemede çözdü
Prenses Diana'nın meşhur gelinliğiyle pek çok bilinen özel kıyafetinin tasarımını yapan modacı çift David Emanuel ile Elizabeth Emanuel mahkemelik oldu. Boşanan çift, tasarımlara ait çizimlerin açık artırmaya çıkarılmasıyla ilgili telif hakkı ihlali davasında sonunda anlaşmaya vardı
Prenses Diana'nın 1981'de o dönem prens olan Charles ile evlenirken giydiği gelinliği tasarlayan moda tasarımcıları, aralarındaki hukuki anlaşmazlığı nihayet çözdü.
Tüm zamanların en ünlü gelinliklerinden birinin arkasındaki ikili David Emanuel ile Elizabeth Emanuel, tasarımlarına ait çizimlerin açık artırmaya çıkarılmasıyla ilgili Yüksek Mahkeme davasını sonuçlandırdı.
David Emanuel, telif hakkı ihlali iddiasıyla eski eşi ve iş ortağı Elizabeth Emanuel'in yanı sıra Londra'daki müzayede evine karşı yasal işlem başlattı. Londra'daki Yüksek Mahkeme'ye, çiftin Prenses Diana için çeşitli gece elbiseleri ve resmi nişan portresi için giyilen pembe krep bluz da dahil olmak üzere bir dizi kıyafet tasarlayıp ürettiği söylendi.
Mahkeme belgelerine göre David Emanuel, daha önce Elizabeth Emanuel'in, üzerinde işbirliği yaptıkları tasarımların çizimlerini çoğaltarak ve Diana'nın gelinliği de dahil olmak üzere bunları rızası olmadan satışa sunarak telif hakkını ihlal ettiğini iddia etmişti.
Ancak cuma günü yapılan açıklamada ikili, davayı 'dostane' bir şekilde çözdüklerini duyurdu.
Elizabeth Emanuel; "Birlikte geçirdiğimiz süre boyunca David ve ben 20'nci yüzyılın en ünlü kıyafetlerinin çoğunu yarattık. David, Emanuel Ortaklığı'nın başarısında etkili oldu ve son zamanlardaki farklılıklarımızı arkamızda bıraktığımıza ve artık kendi kariyerlerimize devam etmeyi sabırsızlıkla bekleyebildiğimize sevindim" açıklamasını yaptı.