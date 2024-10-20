Prenses Diana'nın gelinlik tasarımcıları sonunda anlaşmazlığı mahkemede çözdü

Mahkeme belgelerine göre David Emanuel, daha önce Elizabeth Emanuel'in, üzerinde işbirliği yaptıkları tasarımların çizimlerini çoğaltarak ve Diana'nın gelinliği de dahil olmak üzere bunları rızası olmadan satışa sunarak telif hakkını ihlal ettiğini iddia etmişti.

Ancak cuma günü yapılan açıklamada ikili, davayı 'dostane' bir şekilde çözdüklerini duyurdu.