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        Haberler Dünyadan Prenses Diana'nın 'şefkatli elbisesi', 520 bin dolara satıldı - magazin haberleri

        Prenses Diana'nın 'şefkatli elbisesi', 520 bin dolara satıldı

        Prenses Diana'nın 'şefkatli elbise' olarak tanınan kıyafeti, açık artırmada 520 bin dolara alıcı buldu. Satın alan kişi, elbiseyi nasıl sergileyeceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 10:16 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:31
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        'Şefkatli elbise'ye 520 bin dolar
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        İkonik gardırobuyla tanınan Prenses Diana, ölümünün üzerinden 28 yıl geçmiş olsa da hâlâ kıyafetleriyle konuşuluyor. Sevenleri, onun kıyafetleri için yüksek miktarlarda para ödeme konusunda istekli. Bellville Sassoon tarafından tasarlanan ve Diana'nın birçok kez giydiği ipek çiçek desenli elbisesi, geçtiğimiz günlerde Beverly Hills'teki bir açık artırmada 520 bin dolara satıldı.

        Julien's Müzayede Evi'nin satışa çıkardığı elbise, Diana onu en çok hastane ziyaretlerinde giydiği için, 'şefkatli elbise' olarak adlandırılıyordu.

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        1997'de hayatını kaybeden Diana'nın 1988 ila 1992 arasında sık sık giydiği bu özel elbiseyi, sanal müzesi The Princess Diana Museum'da sergilemeyi planladığını söyleyen Renae Plant satın aldı. Plant, elbisenin kendisi için Diana'nın şefkatini, nezaketini ve insani yönünü sembolize ettiğini söyledi.

        Müzayedede Diana'ya ait giysi ve hatıra eşyalarından oluşan 300'den fazla parça satışa sunuldu. Paris'te 36 yaşındayken geçirdiği bir araba kazasında hayatını kaybeden prensesin, Catherine Walker tarafından tasarlanan özel beyaz elbisesi 455 bin dolara satılırken, tasarımcı Bruce Oldfield'ın yaptığı kıyafeti 260 bin dolara alıcı buldu. Diana'nın 1981'de şu anki eşi Charles ile balayından ayrılırken giydiği özel şeftali rengi şapka yaklaşık 26 bin dolara yeni sahibinin oldu.

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        Müzayedeye ayrıca çocukluk fotoğrafları, düğün hatıraları, imzalı bir kraliyet portresi ve giyim çizimleri gibi kişisel eşyalar da dahil edildi. Julien's Müzayede Evi'ne göre, açık artırmada toplam 5 milyon dolardan fazla gelir elde edildi.

        BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE FİYAT BİÇİLDİ

        Prenses Diana'nın elbiseleri ve mektuplarından oluşan koleksiyon, geçen yıl 5 milyon dolara satılmıştı. Bu müzayedede, Diana'nın 1987'de İngiltere ve Almanya'da giydiği, İngiliz tasarımcı Victor Edelstein tarafından hazırlanan ipek ve dantelli elbisesi, 910 bin doların üzerinde bir fiyata alıcı bulmuştu. Bu, beklenen fiyatın 4,5 katıydı.

        Prenses Diana'nın 1986'da ve 1987'de Kraliyet Opera Binası'ndaki Cinderella performansını seyrederken olmak üzere iki kez giydiği Murray Arbeid imzalı gece mavisi askısız elbisesi da tahminlerin üzerine çıkmış, beklenenin 4 katına, yani 780 bin dolara satılmıştı.

        REKOR SATIŞ

        Diana'nın 1985'te İtalya'da giydiği Jacques Azagury tasarımı elbisesinin Aralık 2023'te ayında 1 milyon 148 bin dolara satılarak, açık artırmada satılan en pahalı kraliyet ailesi kıyafeti olarak rekor kırmıştı.

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        #Prenses Diana
        #elbise
        #açık artırma
        #müzayede
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