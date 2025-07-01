Prenses Diana'nın 'şefkatli elbisesi', 520 bin dolara satıldı

İkonik gardırobuyla tanınan Prenses Diana, ölümünün üzerinden 28 yıl geçmiş olsa da hâlâ kıyafetleriyle konuşuluyor. Sevenleri, onun kıyafetleri için yüksek miktarlarda para ödeme konusunda istekli. Bellville Sassoon tarafından tasarlanan ve Diana'nın birçok kez giydiği ipek çiçek desenli elbisesi, geçtiğimiz günlerde Beverly Hills'teki bir açık artırmada 520 bin dolara satıldı.

Julien's Müzayede Evi'nin satışa çıkardığı elbise, Diana onu en çok hastane ziyaretlerinde giydiği için, 'şefkatli elbise' olarak adlandırılıyordu.

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1997'de hayatını kaybeden Diana'nın 1988 ila 1992 arasında sık sık giydiği bu özel elbiseyi, sanal müzesi The Princess Diana Museum'da sergilemeyi planladığını söyleyen Renae Plant satın aldı. Plant, elbisenin kendisi için Diana'nın şefkatini, nezaketini ve insani yönünü sembolize ettiğini söyledi.

Müzayedede Diana'ya ait giysi ve hatıra eşyalarından oluşan 300'den fazla parça satışa sunuldu. Paris'te 36 yaşındayken geçirdiği bir araba kazasında hayatını kaybeden prensesin, Catherine Walker tarafından tasarlanan özel beyaz elbisesi 455 bin dolara satılırken, tasarımcı Bruce Oldfield'ın yaptığı kıyafeti 260 bin dolara alıcı buldu. Diana'nın 1981'de şu anki eşi Charles ile balayından ayrılırken giydiği özel şeftali rengi şapka yaklaşık 26 bin dolara yeni sahibinin oldu.