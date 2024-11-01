Prenses Diana'yı taklit eden Elsa Hosk'a 'saygısızlık' eleştirisi

Elsa Hosk, 2011 ila 2018 arasında modelliğini yaptığı Victoria's Secret defileleriyle ünlendi. Pek çok ünlü markanın yüzü olan ve ünlü dergilere kapak pozu veren Hosk, 2016 yılında Victoria's Secret Gösterisi'nin açılışını yapıp bir sonraki yıl ise özel kıyafeti giyerek ününü daha da pekiştirdi.

İngiliz iş insanı Tom Daly ile 2015'ten bu yana birlikte olan Elsa Hosk, kızını Şubat 2021'de kucağına aldı.