Prenses Kate Middleton üç aylık sessizliğini özür dileyerek bozdu
Kanserle mücadele ettiğini açıkladığı videolu duyurusundan bu yana üç aydır sessizliğini koruyan Prenses Kate Middleton, özür açıklaması yaptı
Birleşik Krallık'ın Trooping the Colour olarak bilinen geleneksel askeri geçit töreninden bir hafta önce, 'Albay'ın Teftişi' adı verilen bir etkinlik düzenleniyor ve Prenses Kate Middleton, İrlanda Muhafızları Albayı ünvanını taşıdığı için Teftiş Subayı olarak törene katılıyordu. Ancak bu yıl kanser tedavisi gören Prenses, 'Albay'ın Teftişi' törenini katılamadı. Middleton, bu durumdan dolayı İrlanda Muhafızları'ndan özür diledi.
42 yaşındaki Galler Prensesi, X platformunda İrlanda Muhafızları'na yönelik mektubunda; "Albay'ın Teftişi ve Trooping of the Colour öncesinde tüm alayın ne kadar gurur verici olduğunu yazmak ve bildirmek istedim" dedi.
Trooping the Colour, Kral III. Charles'ın resmi doğum gününü kutlamak için 15 Haziran'da gerçekleşecek bir askeri tören.
"Bu yıl birliğe katılan herkesin aylardır prova yaptığını ve üniformalarının ve tatbikatlarının kusursuz olmasını sağlamak için saatlerini adamasını takdir ediyorum" diyen Prenses; "Albayınız olmak hâlâ büyük bir onur ve bu yılki Albay'ın Teftişi'nde selamı alamadığım için çok üzgünüm" ifadesini kullandı.
Prenses mektubunu; "Lütfen tüm alaya özürlerimi iletin. Çok yakında hepinizi tekrar temsil edebilmeyi umuyorum. Lütfen katılan herkese en iyi dileklerimi ve iyi şanslar dileğimi iletin" sözleriyle bitirdi.
Alaydan da Kate Middleton'ın dokunaklı mektubuna, "Geçmiş olsun" mesajıyla yanıt verildi.
Kate Middleton, 2011'de Prens William ile evlendiğinden beri, Covid-19 salgınının yaşandığı 2020 ve 2021 yılları hariç her yıl Trooping the Colour etkinliğine katıldı ve Buckingham'ın balkonundan ailesiyle birlikte geçit törenini izledi. Ancak gelecek haftaki resmi etkinliğe katılıp katılmayacağı henüz belli değil.
Kate Middleton'ın 16 Ocak'ta karın ameliyatı olmasının ardından ortada görünmemesi, hayranları arasında büyük endişelere ve komplo teorilerine yol açmıştı. Middleton, mart ayında videolu bir açıklama yayınlayarak, kanserle mücadele ettiğini duyurmuştu. Ardından sosyal medyadan yaptığı özür açıklamasına kadar üç aylık bir sessizliğe bürünmüştü.