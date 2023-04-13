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'Prestij Meselesi' filmi yeniden vizyona giriyor

Yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül'ün oturduğu, müzik sektöründe bir döneme damga vuran Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesini konu alan 'Prestij Meselesi' 3 Şubat'ta vizyona girmişti. Kırmızıgül'ün Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremler nedeniyle gösterimden kaldırdığı 'Prestij Meselesi', 2 Haziran'da yeniden gösterime girecek

'Prestij Meselesi' filmi yeniden vizyona giriyor
HABERTURK.COM

3 Şubat'ta vizyona giren 'Prestij Meselesi', 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen depremlerin ardından yapım şirketi Boyut Film'in kararıyla gösterimden kaldırılmıştı. Filmin yeni vizyon tarihi 2 Haziran Cuma günü olarak belirlendi.

Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'Prestij Meselesi’nde başrolleri Engin Hepileri, Eser Yenenler, Mahmut Kırmızıgül, Şebnem Bozoklu, Biran Damla Yılmaz paylaşırken, zengin oyuncu kadrosunda Ali Sürmeli, Melisa Döngel, Bülent Emrah Parlak, Erdal Özyağcılar, Erkan Petekkaya, Zafer Ergin, Celil Nalçakan, Murat Han, Levent Sülün ve Melek Baykal da yer aldı.

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