Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Işıl Saatci, beyin anevrizması (damar balonlaşması) hastalığının kapalı (endovasküler) cerrahi tedavisini ABD'li hekimlere, ABD'deki önemli tıp merkezlerinde öğretmek üzere ABD'ye davet edildi.
GİRİŞİMSEL NÖRORADYOLOJİ TIP ALANINDA DÜNYA LİDERİ
Beyin damar hastalıklarının ameliyatsız tedavisinin yapıldığı Girişimsel Nöroradyoloji, tıp alanları içinde dünya lideri olan bir alan olarak nitelendiriliyor. Bu liderliği gerçekleştiren ve Türkiye’de çalışan hekimlerden biri olan Prof. Dr. Işıl Saatci, seçilmiş kompleks beyin damar anevrizmalarının (balonlaşma) endovasküler cerrahisini (damar içi kapalı tedavisini) en son tekniklerle ABD’li hekimlere, kendi merkezlerinde öğretmek üzeri davetli olarak, ABD’nin Virginia eyaletine gitti.
PROF. SAATCİ, EN SON TEKNİKLERİ ABD'Lİ MESLEKTAŞLARINA ANLATACAK
Yüksek İhtisas Üniversitesi Koru Hastaneleri Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Saatci, Philadelphia'da bulunan Thomas Jefferson Üniversitesi Hastanesi ve Virginia'daki West Virginia Üniversitesi Hastanesinde, seçilmiş 11 hastanın endovasküler cerrahi tedavisinin en son tekniklerini ABD’li hekimlere gösterecek.
Beyin anevrizmalarının tedavisindeki en son teknikleri Amerikalı meslektaşlarına anlatacak olan Prof. Dr. Işıl Saatci, kadın hekim olarak Türk tıp tarihinde bir ilke imza attı.
Prof. Dr. Işıl Saatci, tüm dünya ülkelerinde, özellikle de ABD, Avrupa ve Çin’de 20’nin üzerinde tıp merkezine davet edilerek, seçilmiş hastaların kapalı damar içi beyin operasyonlarının gerçekleştirilmesine yardımcı oldu.
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