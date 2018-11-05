SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
kadın şiddet
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Psikolojik baskı uygulayıp bıçakla tehdit etti; genç kızı intihara sürükledi tahliye oldu

Antalya'da kendisinden ayrılan sevgilisine psikolojik baskı uygulayıp bıçakla tehdit eden şahıs tahliye oldu. Genç kız, yaşananların öğrenileceğinden korktuğu için intihar etti

05.11.2018 - 06:48 | Güncelleme:

Süleyman Taruk (18), eski sevgilisi Zehra Demir’i (19) önce psikolojik baskı uygulayarak tehdit etti, ardından bıçakla genç kızın kapısına dayandı. Ailesinin yaşananları öğreneceğinden korkan genç kız intihar etti. 6 gün cezaevinde kalan Taruk ise "Tutukluluk bir tedbirdir" diye tahliye edildi.

İsmail Saymaz'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, Antalya’da boyacılık yapan Süleyman Taruk, geçen yıl aynı mahallede yaşadığı Zehra Demir ile tanıştı. Görüşmeyi sürdüren ikili, Taruk’un iddiasına göre sevgili oldu. Demir daha sonra Taruk’u terk etti.

Taruk, 28 Eylül akşamı eski sevgilisine, ağabeyi Barış Demir’i arayarak yaşadıklarını anlatacağını söyledi. Ardından da genç kızın evine giderek zile bastı. Demir’in iki kardeşi aşağı indi ve Taruk’tan gitmesini istedi. Bu esnada Taruk’un annesi de geldi. Sokakta tartışma sürerken Zehra Demir, olayları ailesinin diğer fertlerinin öğreneceğinden korkarak dördüncü kattan atladı. Grubun yanına düşen Demir, hastanede can verdi.

O an bıçakla Demir Ailesi’ne saldıran Taruk, 29 Eylül’de intihara yönlendirme savıyla tutuklandı. Ancak Antalya 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Ekim günü, intihara yönlendirme suçuna 4 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü ve davanın asliye ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini vurgulayarak görevsizlik kararı verdi.

KARARA İTİRAZ REDDEDİLDİ

Taruk, "suçun mahiyetinin değişme ihtimali, delil durumu ve tutuklamanın tedbir oluşu" dikkate alınarak tahliye edildi. Avukat Hadi Cin, Antalya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara itiraz etti. İtirazı reddedilen Cin, soruşturmanın genişletilmesi için sunduğu ikinci dilekçede Taruk’un terör örgütü üyeliği ve uyuşturucu kullanmak suçundan sabıkalı olduğunu vurguladı.

Demir’in aralarındaki ilişkiyi bitirdiğini söylemesi üzerine Taruk’un her fırsatta genç kızı tehdit ettiğini ve zorla evine girmeye çalıştığını belirtti. Demir’in ölümcül şekildeki şiddetten ötürü intihara sürüklendiğini kaydeden Cin, TCK’nın 84/4. maddesine göre "cebir veya tehdit kullanarak kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulur" maddesinden yargılama yapılması gerektiğini savundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X