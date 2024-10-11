Puff Diddy davasıyla ilgili yeni gelişme
ABD'de 'Diddy' lakaplı yapımcı ve Rapçi Sean Combs'un, hakkında 'cinsel saldırı' gerekçesiyle açılan davanın Nisan ya da Mayıs 2025'te görülmesini talep etmeyi planlandığı bildirildi
'Diddy' olarak bilinen Rap şarkıcısı Sean Combs, 'seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.
NBC News'un haberine göre; Sean Combs'un avukatları ve savcılar, rapçi hakkındaki davanın yargıcına ortak mektup yolladı.
Avukatları, mektupta, rapçinin "mahkemenin duruşma takvimine uygun olarak gelecek yıl nisan veya mayısta duruşma tarihi talep etmeyi planladığını" aktardı.
Savcılar ise davada kanıt olarak sunmayı planladıkları arama emirlerini, Combs'a ait martta el konulan telefonu ve rapçinin Apple iCloud hesaplarına ilişkin raporları Sean Combs'un avukatlarına sunduklarını belirtti.
Diğer yandan, avukatlar, iki kez kefalet talebi reddedilen Sean Combs için tekrar kefalet talebinde bulunmuştu.
The New York Times Gazetesi'nin haberine göre, Sean Combs'un avukatları ayrıca rapçinin eski kız arkadaşı şarkıcı Cassie Ventura'ya fiziksel şiddette bulunduğunu gösteren videonun, ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından CNN televizyonuna sızdırıldığını iddia etti.
"OĞLUM CANAVAR DEĞİL"
Annesi Janice Small Combs, oğluna yöneltilen cinsel saldırı suçlamalarına ilişkin açıklama yapmıştı.
Janice Combs, oğlunun herkes gibi "geçmişte hatalar yapmış" olmasına rağmen onun "resmettikleri gibi bir canavar olmadığını" belirtmişti.