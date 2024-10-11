Puff Diddy davasıyla ilgili yeni gelişme

Diğer yandan, avukatlar, iki kez kefalet talebi reddedilen Sean Combs için tekrar kefalet talebinde bulunmuştu.

The New York Times Gazetesi'nin haberine göre, Sean Combs'un avukatları ayrıca rapçinin eski kız arkadaşı şarkıcı Cassie Ventura'ya fiziksel şiddette bulunduğunu gösteren videonun, ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından CNN televizyonuna sızdırıldığını iddia etti.