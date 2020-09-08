DHA

Olay, 19.00 sıralarında Eşme ilçesine bağlı Ahmetler köyü Hayribey mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre müteahhit Yahya Alemdar (42),Ahmetler köyünde bulunan taş ocağı şantiyesinden otomobili ile ayrıldıktan 150 metre sonra pusu kuran grubun silahlı saldırısına uğradı. Alemdar, açılan yaylım ateşi sonucu vucununun çeşitli yerlerinden yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen şantiye çalışanları sağlık ve güvenlik ekiplerine haber verdi. Saldırıda ağır yaralanan Alemdar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Alemdar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.