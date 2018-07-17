Helsinki'de düzenlenen ve tüm dünyanın merakla beklediği görüşmede ilginç detaylar ortaya çıktı. İki lider, bire bir görüşmeye geçmeden önce basın mensuplarının karşısına çıkmış, gergin görülmelerine karşın Trump'ın Putin'e göz kırptığı görülmüştü.

Kapalı kapılar ardında gerçekleşen ikili görüşmenin ardından Putin, Trump'a hediyesini sunarken "Bu topu sana veriyorum. Top şimdi sende" ifadelerini kullandı. Putin'in hediyesi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Trump, "Onu oğlum Barron'a vereceğim" diyerek topu eşi Melania Trump'a attı.

Putin basın toplantısında, "Trump'ın Rusya'nın son Dünya Kupasını organize etmesindeki başarısını teyit ettiğini" hatırlatarak, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2026 Dünya Kupası'nda ABD'ye başarılar diledi.

Görüşmeye geçilmeden önce, Trump da açıklamasında "Harika bir Dünya Kupası organizasyonuydu. Şimdiye kadar gerçekleşen en iyi dünya kupası organizasyonlarından biriydi. Bunun için sizi tebrik etmek istiyorum. Ayrıca takımınız da harikaydı! Onun için de ayrıca tebrik ederim. ABD'de biz 'soccer' diyoruz, çoğu maçları izledim ve organizasyon çok iyiydi." ifadelerini kullanmıştı.