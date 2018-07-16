ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştireceği görüşme için "iyi geçecek" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le düzenleyeceği zirve için Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye geldi. Trump, zirve öncesinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi. Niinistö ile kahvaltıya katılan Trump, ev sahipliğinden dolayı Niinistö’ye teşekkür ederek Putin’le yapacağı zirvenin iyi geçeceğini söyledi.

Donald Trump ve eşi Melania Trump, kahvaltıdan sonra kaldıkları otele döndü. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenecek Trump-Putin zirvesi sonrasında çalışma yemeğine katılacak iki lider, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Finlandiya, daha önce de ABD-Rusya zirvelerine ev sahipliği yapmıştı.

İki tarafın da önemli bir çözüme ulaşma beklentisi olmasa da, ikili ilişkileri onarma vaadi ve belki de nükleer silah kontrolü ve Suriye gibi konularda müzakerelere başlama yolunda anlaşmalar olabileceği düşünülüyor.

Trump ve Putin, İngiltere'de eski çifte ajanın zehirlenmesi üzerine yapılan karşılıklı misilleme olarak büyükelçiliklerine bir süre önce geri çektikleri diplomatları yeniden gönderebilir, karşılıklı olarak el koydukları elçilik mallarını iade edebilirler.

Zirveden önce Trump CBS televizyonuna, "beklentisinin düşük olduğunu", ulusal güvenlik danışmanı John Bolton da ABC televizyonuna, ABD'nin zirveden bir "sonuç" beklemediğini söylediler. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rus RT televizyonuna kendi beklentisinin de düşük olduğunu söyledi.

2016'daki seçim zaferinin 12 Rus askeri istihbarat ajanının katkısıyla gerçekleştiği en yeni yargı belgesinde yer alan Trump için, zirve görüşmesi iç siyasette ciddi riskler taşıyor. Moskova'da Rus dışişleri bakanlığına yakın bir düşünce kuruluşu olan RIAC'ın başkanı Andrey Kortunov, "Putin'in siyasi risklerinin Başkan Trump'tan daha düşük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi. "Putin'in kaybedecek çok daha az, kazanacak çok daha fazla şeyi var. Çünkü iç muhalefet yok, kendisine karşı olan bir yasama organı yok ve Trump gibi hakkında soruşturma yok. ABD medyasına bakarsanız genellikle potansiyel risklere odaklandıklarının görürüsünüz. (ABD'de) kimse bu zirveden iyi bir sonuç çıkacağını beklemiyor" dedi.

Helsinki'den önce Brüksel'de katıldığı NATO zirvesinde Trump, askeri ittifaka, Londra'da da İngiltere ile ülkesi arasındaki "özel ilişkiye" ne denli bağlı olduğu konusunda kuşkular uyandıran açıklamalar yaptı ve ticaret alanında Avrupa Birliği'ni "düşman" olarak niteledi. Bu gelişmelere bakınca, hem ABD yetkilileri hem de müttefikleri, Putin ile sadece çevirmenlerin bulunacağı baş başa müzakerelerde Trump'ın aceleci ve geniş kapsamlı taahhütlere girmesinden korkuyorlar.

FİNLANDİYA GAZETESİNDEN İKİ LİDERE AÇIK MEKTUP

Finlandiya’nın en büyük gazetesi Helsingin Sanomat’ta liderlere hitaben bir açık mektup yayınlandı.

Helsingin Sanomat muhabirleri Saska Saarikoski ile Laura Saarikoski’nin imzasını taşıyan açık mektup İngilizce, Fince ve Rusça olmak üzere üç ayrı dilde basıldı. Fin gazetesindeki açık mektupta Finlandiya’nın daha önce de gergin dönemlerde Rus ve ABD liderlerini ağırladığını hatırlatıp 'Helsinki ruhunun yardımıyla liderlerin ülkeden her zaman yüzlerinde birer gülücük ile ayrıldığı' ifade ediliyor.