Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Trump görüşmesinde, NATO zirvesindeki konuların takibinin önemine değinildi, Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Erdoğan ve Trump, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının Suriye'de çözüm için iş birliğine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. İki lider, ikili iş birliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit ettiler.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden, Erdoğan ile Trump arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yapıldı.



"Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede, Brüksel'deki NATO zirvesinde ele alınan konuların takibinin önemine değinen iki lider Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'de yapacakları görüşmenin önemine işaretle, başarı dileklerini ifade etmişlerdir. Görüşmede, Münbiç konusundaki ortak yol haritasının uygulanmasının, Suriye meselesinin çözümü için işbirliğine önemli bir katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. Türkiye-ABD arasındaki adli konulara da değinilen telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, ikili işbirliğini her alanda daha da geliştirme kararlılıklarını teyit etmişlerdir" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki'de gerçekleştirdiği tarihi zirvede de Suriye, Esad rejimi, nükleer anlaşma gibi detaylara değinilmesi bekleniyor.