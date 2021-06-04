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QNB Finansbank’tan KOBİ’lere anapara ödemesiz kredi

QNB Finansbank, salgın döneminde KOBİ'lerin dönemsel nakit akışı sorununu çözmeyi ve yeni dönem hazırlıklarında KOBİ’leri desteklemeyi amaçlayan yeni kredi paketini duyurdu. QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, COVID 19 sürecinden olumsuz etkilenen reel sektörü desteklemek üzere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak üzere İşe Devam Kredisi’ni hayata geçirdiklerini belirtti

QNB Finansbank’tan KOBİ’lere anapara ödemesiz kredi
HABERTURK.COM

QNB Finansbank, koronavirüs salgınının KOBİ’ler üzerindeki ekonomik etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunmak için hayata geçirdiği ‘KOBİ İşe Devam Kredisi’ni müşterileriyle buluşturdu. ‘KOBİ İşe Devam Kredisi’ çerçevesinde KOBİ’ler; 9 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya varan vadelerle yıllık yüzde 16,90’dan başlayan faizlerle taksitli ticari kredi kullanabilecekler.

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, COVID 19 sürecinden olumsuz etkilenen reel sektörü desteklemek üzere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak üzere İşe Devam Kredisi’ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Daha önce pandeminin başlamasından bu yana, kredi geri ödemelerini 3 ay erteleyen, KGF ve KOSGEB destekli krediler kullandıran banka, yeni dönem ‘KOBİ İşe Devam Kredi’ paketiyle müşterilerini desteklemeye devam ediyor.

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