Rabia Naz'ın sır ölümü Türkiye'nin gündemine oturdu. Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, bir yıl önce evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

RABİA NAZ NASIL ÖLDÜ?

11 yaşındaki Rabia Naz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayıtlara ise intihar olarak geçti. Ancak baba Şaban Vatan'ın içine bir şüphe düşüyor ve kızının intihar etmeyeceğini düşünmeye başlıyor.

Rabia'nın babası Şaban Vatan kendi çapında yaptığı araştırmalar ışığında kızının intihar sonucu değil, bir aracın çarpması sonucu öldüğüne inanıyor. Baba, kızını öldüren kazadan Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeninin sorumlu olduğunu iddia ediyor.

KIZLARININ İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMIYOR

Rabia Naz Vatan'ın ölüm sebebi emniyet kayıtlarında, "beşinci kattaki evinden atlayarak intihar etti" olarak geçiyor.

Emniyetin hazırladığı raporda, annesi kızınca Rabia Naz'ın psikolojisinin bozulduğu ve pencereden atlayarak intihar ettiği belirtiliyor. Ayrıca Rabia Naz'ın okuduğu kitaplardan etkilendiği de ifade ediliyor.

Ancak başından beri Vatan ailesi birçok sebepten dolayı kızlarının intihar ettiği tezine inanmıyor.

Şaban Vatan kendi yaptığı araştırmalar ışığında kızının intihar sonucu değil, bir aracın çarpması sonucu öldüğünü savunuyor.

OTOPSİ SONUCU: İNTİHAR DEĞİL, TRAFİK KAZASI

Baba Şaban Vatan, aylar sonra Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp'tan otopsi talebinde bulunuyor. Otopsi sonucu, ölümünün yüksekten düşme sebebiyle değil, muhtemelen araba çarpması sebebiyle olduğu şeklinde raporlanıyor.

'KİMSEDEN KORKUM YOK, ADALET TECELLİ EDECEK'

Konuyla ilgili Giresun Başsavcılığı yaptığı son açıklamada, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın halen Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmekte olduğunu, olayın aydınlatılması ve delil araştırmasına devam edildiği belirtilmişti.

Tüm bu yaşananların kendisini korkutmadığını vurgulayan acılı baba, "Ben Rabia Naz'ın yoluna canımı koydum. Kimseden korkum yok. Er ya da geç adalet tecelli edecek" diyor.