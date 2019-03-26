- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Rabia Naz'ın sır ölümü Türkiye'nin gündemine oturdu. Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, bir yıl önce evinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
RABİA NAZ NASIL ÖLDÜ?
11 yaşındaki Rabia Naz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayıtlara ise intihar olarak geçti. Ancak baba Şaban Vatan'ın içine bir şüphe düşüyor ve kızının intihar etmeyeceğini düşünmeye başlıyor.
Rabia'nın babası Şaban Vatan kendi çapında yaptığı araştırmalar ışığında kızının intihar sonucu değil, bir aracın çarpması sonucu öldüğüne inanıyor. Baba, kızını öldüren kazadan Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeninin sorumlu olduğunu iddia ediyor.
KIZLARININ İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMIYOR
Rabia Naz Vatan'ın ölüm sebebi emniyet kayıtlarında, "beşinci kattaki evinden atlayarak intihar etti" olarak geçiyor.
Emniyetin hazırladığı raporda, annesi kızınca Rabia Naz'ın psikolojisinin bozulduğu ve pencereden atlayarak intihar ettiği belirtiliyor. Ayrıca Rabia Naz'ın okuduğu kitaplardan etkilendiği de ifade ediliyor.
Ancak başından beri Vatan ailesi birçok sebepten dolayı kızlarının intihar ettiği tezine inanmıyor.
Şaban Vatan kendi yaptığı araştırmalar ışığında kızının intihar sonucu değil, bir aracın çarpması sonucu öldüğünü savunuyor.
OTOPSİ SONUCU: İNTİHAR DEĞİL, TRAFİK KAZASI
Baba Şaban Vatan, aylar sonra Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp'tan otopsi talebinde bulunuyor. Otopsi sonucu, ölümünün yüksekten düşme sebebiyle değil, muhtemelen araba çarpması sebebiyle olduğu şeklinde raporlanıyor.
'KİMSEDEN KORKUM YOK, ADALET TECELLİ EDECEK'
Konuyla ilgili Giresun Başsavcılığı yaptığı son açıklamada, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın halen Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmekte olduğunu, olayın aydınlatılması ve delil araştırmasına devam edildiği belirtilmişti.
Tüm bu yaşananların kendisini korkutmadığını vurgulayan acılı baba, "Ben Rabia Naz'ın yoluna canımı koydum. Kimseden korkum yok. Er ya da geç adalet tecelli edecek" diyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.