Rıza Esendemir, acı haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"BABAMI KAYBETTİK"

Ünlü radyocu sosyal medya hesabından yaptığı, "Sevgili babam Suat Esendemir'i az önce kaybettik. Başımız sağolsun" notuyla acı haberi takipçilerine duyurdu.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Rıza Esendemir, son zamanlarda kalp yetmezliğinden şikayetçi olan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan babası için sosyal medya hesabından ''En yakın zamanda yoğun bakımı da atlatacağız. Güzel adam, güzel babam'' notunu paylaşmıştı.