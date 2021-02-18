Rafet El Roman ile Nur Usta'dan "İki Dakika"

"İki Dakika" yayında 0:00 / 0:00

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Şarkıcı Rafet El Roman, önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak yeni albümünün, ilk şarkısı "İki Dakika"yı, müzikseverlerin beğenisine sundu. "İki Dakika" isimli şarkıda, El Roman'a yine yeni bir genç yetenek olan Nur Usta eşlik ediyor.

Sanat hayatının 26. yılında olan Rafet El Roman, bu şarkısıyla da dinleyenlerine duygu seli yaşatacak.

"İKİ DAKİKA" SÖZLERİ

İki dakika dur, dinle lütfen

Veda bu, ne geç ne erken

Gidersin; ama bil giderken

Bir kalbin vurduğunu...

Kırma, incitme kalbimi, ürkütme sevgilim

Güzel kalsın yerin senin gibi

Ne olursun teselli istemem, söyleme

Çünkü senin yokluğun uçurum

Ve ben düşeceğim biliyorsun...

Bırak süzülsün yaş gözümden

Sevda bu haykırır derinden

Anlarsın belki halimden

Bir kalbim olduğunu

Ahh..

Gönlümün akşamı

Seni delicesine

Delirircesine sevdim...