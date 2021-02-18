Rafet El Roman ile Nur Usta'dan "İki Dakika"

Şarkıcı Rafet El Roman, önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak yeni albümünün, ilk şarkısı "İki Dakika"yı, müzikseverlerin beğenisine sundu. "İki Dakika" isimli şarkıda, El Roman'a yine yeni bir genç yetenek olan Nur Usta eşlik ediyor.
Sanat hayatının 26. yılında olan Rafet El Roman, bu şarkısıyla da dinleyenlerine duygu seli yaşatacak.
"İKİ DAKİKA" SÖZLERİ
İki dakika dur, dinle lütfen
Veda bu, ne geç ne erken
Gidersin; ama bil giderken
Bir kalbin vurduğunu...
Kırma, incitme kalbimi, ürkütme sevgilim
Güzel kalsın yerin senin gibi
Ne olursun teselli istemem, söyleme
Çünkü senin yokluğun uçurum
Ve ben düşeceğim biliyorsun...
Bırak süzülsün yaş gözümden
Sevda bu haykırır derinden
Anlarsın belki halimden
Bir kalbim olduğunu
Ahh..
Gönlümün akşamı
Seni delicesine
Delirircesine sevdim...
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