Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
Yaptığı sıra dışı müzikler ve oynadığı reklam filmleriyle tanınan Ragga Oktay ile bir araya geldik. 1998'de çıkardığı 'Çukulata Kız' parçasıyla bir döneme damga vuran müzisyen ile şöhret yolculuğunu ve şimdilerde neler yaptığını konuştuk
AYTEKİN TEKER / ateker@haberturk.com
Türkiye, 1990'larda pop müziğin zirvede olduğu dönemde Hollandalı gurbetçi bir ailenin oğlu olan Oktay Yurtalan ile nam-ı diğer Ragga Oktay ile tanıştı. Galatasaray çağrısı ile Rotterdam'dan İstanbul'a gelen Ragga Oktay'ın futbol hayali gerçekleşmedi. Çünkü kaderi ona bambaşka bir yol çizmişti.
Hazır Türkiye'ye gelmişken İstanbul'u gezmek isteyen Yurtalan, o döneme kadar televizyonlarda gördüğü İMÇ'nin önünden geçerken yanında taşıdığı demoyu bir yapımcıya dinletir ve profesyonelleşmenin ilk adımını da burada atar. Rap ve reggae tarzı şarkılarını sıra dışı aksanıyla seslendiren Ragga Oktay asıl patlamasını ise 1998'de 'Çukuluta Kız' parçasıyla yaptı, pek çok ünlü markanın hem yüzü hem de sesi oldu.
Ragga Oktay, Hollanda'dan Türkiye'ye geliş serüvenini şöyle anlattı:
12 yaşımdan beri şarkı okuyup besteler yapardım. Şarkıları melodik rap olarak seslendirdim. Bir yandan da Hollanda'da futbol oynuyordum. Hollanda Milli Takımı'nın gençler takımı ile sahaya çıktığım bir maçta Galatasaray'ın scout'u beni izlemiş ve sonra İstanbul'a davet edildim. Ailemle birlikte İstanbul'a geldik fakat beğenilmedim. Çünkü seçmelerin yapıldığı saha Hollanda'daki gibi çim saha değildi. Toprak bir sahaydı. Hatta 'Bunu mu Hollanda’dan çağırdınız' demişlerdi. (Gülüyor)
İstanbul'a ilk kez geldiğim için şehri gezmek istedim. Bir otobüse bindim, o da Unkapanı durağında durdu. İçimden 'Burası Türk filmlerindeki şarkıcı olunan yer' dedim. İçeriye gireyim mi acaba diye kararsızlık yaşadım. Yanımda demom vardı ama 'Ne yapacağız ki boşver' dedim, kendi kendime. Otobüs bir türlü duraktan kalkmadı. Otobüsün gitmesini beklerken, bir anda indim. İMÇ'nin girişindeki ilk şirket Ozan Video'ya gittim. Türkiye'nin en büyük dağıtımcılarından biriydi. Sahibi de Gürol Ersaraç'tı.
Bir şarkımı okudum, gülmekten öldüler! 'Rezil olduk' dedim. Gürol Ersaraç, Malatyalıydı benim de hemşehirisi olduğunu öğrenince daha da destek olmak istedi. 25 bin Mark verdi, '6 ayda Hollanda'da albümü yapıyorsun' dedi. 1996'da ilk profesyonel müzik maceram başladı. İlk albümüm 80 bin sattı, ben havalara uçuyorum ama Gürol Ağabey 'bu rakama ikinci albüm normalde yapılmaz' dedi ama kısa sürede o kadar çok tanındım ki ama tarzımla insanlar taklitlerimi yapmaya başlamıştı.
"ÇUKULATA KIZ'A KATEGORİ BULAMADILAR"
Gürol Ersaraç, 'Çukulata Kız' şarkısı için 6 kat fazla para harcadı, elinden her şeyi yaptı ve şarkı patladı. 'Çukulata Kız' bir yol açtı. Mesela İsmail YK da Ragga Oktay'ın tarzının bir çıkışıdır.
O dönem pop, arabesk ve fantezi müzik yükselişteydi. Kral TV Müzik Ödülleri'nde 'Çukulata Kız'a kategori bulamadılar.
Ünlü müzisyen, "Türkiye'ye rap'in gelmesinde önce Cartel'in sonra da Ragga Oktay'ın etkisi vardır. Reklam ve dizi dünyasındaki rap duvarının yıkılmasında öncü olduk. Cartel bana yol açtı, ben de arkadam gelenlere yol açtım" diye konuştu.
Ailesinin ve kardeşlerinin hala Hollanda'da yaşadığını ifade eden Ragga Oktay, Türkiye'de yeni bir hayat kurarken zorlandığını söyledi. Şarkıcı, "Rotterdam'da Türk gettosu bir semtte büyümüştüm. Türkiye'ye gelince hem kültürel hem de müzik piyasasında zorlandım. Yapımcılar ve yayıncılar şarkılarıma ön yargılıydı ve duyunca 'bunu yayınlamayız' diyordu. Müziğim aykırı olması müzik sektöründe işlerimi zorlaştırdı" dedi.
Ragga'nın anlamını da anlatan Oktay Yurtalan, "Ragga, aslında Hintlilerin İngiltere'ye getirdiği bir müzik türü. Bu tarz rap'i daha eğlenceli ve 'oynak' hale getiren tarzdı. Yaptığım müzikler de bu tarza benzeyince bana da 'Ragga' ismini taktılar" ifadelerini kullandı.
Gelecek yıl yeni bir albüm çıkarmayı planladığını da belirten Ragga Oktay, "Son 10 yılımı anlatacağım en az 12 şarkılık bir albüm çıkarmayı hedefliyorum" dedi.
"TARKAN BENİ SAHNEDEN İNDİRMEYE ÇALIŞTI"
Ragga Oktay, şöhret basamaklarını çıktığı ilk dönemde aynı sahneye paylaşacağı Tarkan ve korumalarıyla yaşadığı tartışmayı da anlattı: 1997'de ilk albümü çıkardığım dönemde Hollanda'da Tarkan konser verecekti. Konserin ön sahnesine beni davet ettiler. Benim daha da tanınmam için iyi fırsattı. 20 yaşımdayım yaklaşık 25 bin kişi izlemeye gelmişti. Tam şarkı söylemeye başlayacağım sırada elektriklerde bir sorun oldu. Tarkan'ın talimatıyla korumaları tarafından nedensizce sahneden indirmeye çalıştılar. 'Üç tane şarkı okuyacağım zaten bırakın sonra ineceğim zaten' dedim.
Zaten izleyecilerin yüzde 95'i Tarkan için gelmiş. Ben indim sahneden tepkiler oldu. Sonra Tarkan sahneye çıktı ama konser gerçekleşmedi. Gereksiz bir gerginlik oldu ve iptal oldu. Yaşananlar hem Türkiye'de hem de Hollanda basınında gündem oldu. Tarkan üzerinden prim yaptığıma dair haberler çıktı. O dönemki prodüktörüm, "Helal olsun çok iyi reklam yaptın" dedi, şaşırdım. Öyle bir gayem yoktu, sonuçta organizatör beni çağırmıştı ve şarkılarımı söyleyip zaten inecektim. Olaydan sonra Tarkan 7 yıl konser vermedi.
"O ŞARKIYI TARKAN'A YAZDIM"
Ragga Oktay, bir telekomikasyon şarkısının reklamında kullanılan 'A-Um' şarkısını da aslında Tarkan'a yazdığını söyledi. Müzisyen, "Konserde yaşananlar içime dert oldu. Beni küçümsemişlerdi. Aslında protest şarkıydı. Albüme koyacakken de reklam müziği oldu. Melodi hâlâ milyonlarca insanın aklında. Yıllar sonra Tarkan ile aynı markanın reklam yüzü olduk. Hatta Tarkan bir dönem benim olduğunu bilmediği bir şarkıyı almak istedi. Aramızın kötü olduğunu bildiği aranjörü 'Sonsuza Kadar' şarkımı dinletmiş o da beğenip almak istemiş. Beni aradı, 'Senin eserin olduğunu söylemeden istersen verelim' dedi. Ben de 'olmaz' yanıtını verdim. 'Benim olduğumu söyle şarkıyı verelim' dedim... Yaşananlara şimdi bakınca ise gülüyorum" ifadelerini kullandı.
MÜZİK ŞİRKETİ VAR
Yaşamını Beykoz'da sürdüren Ragga Oktay, 2004 yılında kurduğu müzik şirketi ile reklam müzikleri yapıyor. Ragga Oktay, "Birçok reklamda duyduğunuz müzikleri ben yapıyorum dedi.
2012'de Elvan Yurtalan ile evlenen müzisyen, "Eşimle 2003 yılından beri beraberiz. Çocuk yapmamayı tercih ettik. 'Bu dünya sadece bir tane Ragga yeter' dedik" şeklinde sözlerini noktaladı.