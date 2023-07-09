‘Sülün Osman’dan sonra o geliyordu! 'Raki' lakaplı Güney Zobu’nun inanılmaz hikayesi İstanbul emniyetinin telsizinden 33-10 anons etti ve, "43-15 sizi tebrik ediyorum. Başarılarınız devamını diliyorum" dedi. Anons eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Hamdi Ardalı'ydı, Ardalı 3 tane polis memurunu tebrik etmişti. Polis ekibi, aylardır aranan Türkiye'nin Sülün Osman'dan sonra gelen ünlü dolandırıcı 'Raki' lakaplı Güney Zobu'yu yakalamıştı. Giydiği fötr şapkası ve müthiş dolandırıcılık yöntemiyle nam salan Zobu 1980'lı yıllara damgasını vuran bir isimdi. Yaptıkları ve yaşadıkları büyük ilgiyle takip edilen bir dolandırıcıydı. Türkiye'de günlerce gündem oluşturan meşhur dolandırıcı 'Raki' lakaplı Güney Zobu nasıl yakalandı? Polise neler anlattı. Emniyette yaşananlar nelerdi? Operasyonu yapan ekipte yer alan emekli polis memurları Deniz Acar ve Osman Parlak Habertürk'e anlattı. Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberi …

Türkiye 1988 yılında spor alanında dünya arenasında başarılı işlere imza atan önemli ülkeler arasında yer aldı. Cardiff’te yapılan Avrupa Halter Şampiyonası’nda ilk kez Türkiye adına uluslararası bir şampiyonaya katılan Naim Süleymanoğlu bir dünya rekoru kırdı ve üç altın madalya kazandı.

Ayrıca Naim Süleymanoğlu o yıl katıldığı Seul Olimpiyat oyunlarında halter dalında 6 dünya rekoru kırarak şov yaptı. Spor alanındaki başarımızda bununla yetinilmedi. Galatasaraylı milli futbolcu Tanju Çolak 39 golle ‘Avrupa Gol Kralı” oldu. Ünlü sanatçı Bülent Ersoy için de 1988 yılı çok önemli bir yıl oldu. Ersoy’un 7 yıldır süren sahneye çıkma yasağı kaldırıldı. İşte tüm bunların yaşandığı yılda İstanbul Emniyeti için de tarihi bir operasyona imza atılacak bir yıl olacaktı. REKLAM ÜÇÜNCÜ KISIMDA TOPLANTI Asayiş Şube Müdürlüğü meşhur Sansaryan Han’dan sonra daha da ünlü olacak Gayrettepe’deki yerine yeni taşınmıştı. Tarih yaprakları 1988 yılı, ekim ayının sonlarını gösteriyordu. Gayrettepe’nin birinci katındaki üçüncü kısım olarak bilinen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde çok önemli bir toplantı yapılıyordu. Kısım amiri konuşuyordu “Arkadaşlar Raki’yi mutlaka yakalamamız lazım. Bunun için de özel ekip kuracağım. Bunu tanıyan ve yakalayabileceğine inanan kimse var mı” dedi. Kısa bir sessizlik oldu. Arka sıralarda genç bir polis memurun eli havaya kalktı “Amirim ben yakalarım” dedi.

HEDEF MÜTHİŞ DOLANDIRICI RAKİ LAKAPLI GÜNEY ZOBU’YDU Elini kaldıran bir yıllık polis memuru Deniz Acar’dı ve daha sonra Hilmi bey elini kaldırdı. Emniyet amiri, aylardır aranan ve ismi efsane haline gelen ünlü dolandırıcı ‘Raki’ lakaplı Güney Zobu’dan bahsediyordu. Bütün İstanbul polisinin peşinde olduğu Raki bir türlü yakalanamıyordu. Bunun için de onu yakalamak için özel bir ekip kurulmalıydı. Emekli polis memuru Deniz Acar o günü şöyle anlattı; "Yaşadığımız yılı düşünün teknoloji yok. Hiçbir şey yok. Ben de daha önce gazetelerde resmini görmüştüm oradan biliyorum. O gün ekibin en genç polisiydim ve o özel ekipte amir bey beni ekip şefi olarak görevlendirdi" dedi.

KÜÇÜKYALI TARAFINDA İZİ BULUNDU Göreve başlayan o dönemin genç polis memuru Deniz Acar, Raki’nin gelip gittiği bölgeleri mercek altına aldı. Evini takibe aldı ama eve gelmiyordu. En son izini Küçükyalı’da tespit etti. Ancak ortalarda yoktu. Sokak polisliğin en önemli kaynakları her zaman sokaktaki gizli istihbarat elemanlarıdır. O dönemlerde polis bu tür çalışmalar yapardı. Emekli polis memuru Deniz Acar “O bölgede bir tane eleman ayarladım. Duyduğu ya da gördüğü an şubeyi arayıp bana haber verecekti." ifadelerini kullandı. EKİBE OSMAN PARLAK DAHİL OLDU Bu sırada polis memuru Osman Parlak'ın Ahlak Masası’ndan Yankesicilik Büro Amirliği’ne tayini çıkmıştı. Asayiş Şube Müdürü Basri Çiftçi’ydi. Basri Çiftçi Raki’nin yakalanmasını çok istiyordu. Daha sonra deneyimli polis memuru Osman Parlak ekibe dahil oldu. Emekli polis memuru Osman Parlak ekibe nasıl katıldığını şöyle anlattı: “Şube müdürümüz Basri Çiftçi beni tanıyordu. Bana 'Raki 6 aydır yakalanmadı. Osman sen de tanımıyor musun?' dedi ben de ‘Basında çıkan resimlerden biliyorum müdürüm’ dedim. Ve böylece ben de ekibe girdim. Deniz kardeşim zaten koşuşturuyordu. Birlikte koşuşturmaya başladık.”

Emekli polis memuru Deniz Acar YAKALANMA FİLM SAHNESİNİ ARATMADI Tecrübeli polis memuru Osman Parlak’ın katılmasıyla da ekip güçlenmişti. Deniz Acar ve Osman Parlak’ın bir aylık sokak çalışması işe yaradı. Gelen istihbarat üzerine 23 Kasım günü Küçükyalı’da pusuya yattıklarını anlatan Acar “Hava serindi. Arabanın içinde beklemeye başladık. O gün gizlice eve geleceğini düşünüyorduk.” dedi. Osman Parlak ise “Saatler geçiyordu bir türlü gelmemişti. Daha önce de kaç defa pusuya yatmıştık. Derken bir araç geçti bizi” dedi. O anı ise Acar şöyle anlattı: “Bunun ne tür marka araba kullandığını biliyordum. Arabası önümüzden geçti eve doğru. Adamımız geldi dedim. Biz Osman abiyle fırladık arabadan. Bu dedim. Kaçırmayalım. Arabayı tam istop. Ben onun kullandığı taraftan girdim. Raki bizi görünce arabayı çalıştırdı” dedi.

Emekli polis memuru Osman Parlak Anlatılanlar tam bir film sahnesiydi. Osman Parlak ise “Ben diğer taraftan içeri fırlamaya çalıştım. Bu aracı çalıştırıp gitmeye başladı biz sürüklendik” dedi. “DENİZ SEN MİSİN?” Son noktayı ise Deniz Acar koydu. Acar “Bizi muhtemelen mafya falan sanarak kaçmaya çalıştı. Ben ön camdan aracın anahtarına doğru uzanmaya çalışırken ona ‘dur polis’ dedim. Polis deyince durdu bana ‘Deniz sen misin’ dedi. Ben de şaşırdım ismimi nereden biliyordu dedim kendi kendime ‘evet benim ‘dedim. Hemen durdu. Teslim oldu. Benim amcam eskiden gasp büro amirliği yapmıştı. Ben bunu aramaya başlayınca benim onu aradığımı duymuş buna ‘Seni Cavit’in yeğeni polis memuru Deniz arıyor’ demişler oradan ismimi öğrenmişti." dedi. ÇANTA DOLU PARAYI KABUL ETMEDİLER Aylar sonra yakalanan Raki’nin aracında para dolu çanta ve ruhsatsız bir tabanca bulundu. Raki kendisini yakalayan polis memuru Deniz Acar ve Osman Parlak’a çanta dolu parayı uzatıp ‘Alın bu parayı beni hiç görmediniz” dedi. Ancak Acar ve Parlak parayı almadı.