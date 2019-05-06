Ramazan imsakiyesi, her il için değişiklik gösteriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il Ramazan imsakiyesini resmi internet sitesi üzerinden erişime açtı. 2019 Ramazan ayında ilk oruçlar bugün tutuluyor. Ramazan imsakiyesi ile ilgili detaylar haberimizde.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019!

Her ilde güneşin doğuş ve batış saatlerine göre değişiklik gösteren Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan İmsakiyesi'ne göre, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü en uzun oruç 16 saat 10 dakika ile Sinop'ta, en kısa oruç ise 15 saat 33 dakika ile Hatay'da tutulacak. Ramazanın ilk gününün ilk iftarı 19.06'da Hakkari'de, son iftarı ise saat 20.23'te Edirne'de açılacak. Dünyada ramazanın ilk günü en uzun orucu 18 saat 57 dakika ile Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'in Tromso şehrindeki, en kısa orucu ise 13 saat 29 dakika ile Gabon'un Libreville şehrindeki Müslümanlar tutacak. Diyanet'in Ramazan imsakiyesi için aşağıdaki bağlantıyı inceleyebilirsiniz.

RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için ramazan 29 gün sürecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının ardından 4 Haziran'da ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.