RAMAZAN MESAJLARI 2025

"Ramazan ayı, rahmet ve bereketin bol olduğu, kalpleri temizleyen bir zaman dilimidir. Hep birlikte sağlık, huzur ve mutluluk içinde geçirmeniz dileğiyle. Ramazan mübarek olsun!"

"Ramazan ayında yapacağınız her dua, kabul bulur. Allah, bu mübarek ayda tüm dileklerinizi yerine getirsin. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan geçirin."

"Ramazan, yalnızca bedeni değil, ruhu da besleyen bir aydır. Bu mübarek ayın, size ve ailenize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.''