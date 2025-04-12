'Rambo'nun yönetmeni Ted Kotcheff, hayatını kaybetti

Kanadalı usta yönetmen Ted Kotcheff, hayatını kaybetti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Kotcheff’in Meksika’nın Nuevo Nayarit kentindeki bir hastanede, sevdikleriyle çevrili şekilde huzur içinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölüm nedenine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Sinema ve televizyon dünyasında uzun ve etkileyici bir kariyere imza atan Kotcheff, özellikle 1982 yapımı, Sylvester Stallone’un başrolünde yer aldığı efsanevi ' Rambo: İlk Kan' (First Blood) filmiyle tüm dünyada tanındı. Film, sinema tarihine damga vuran ikonik karakter John Rambo'yu seyirciyle tanıştırmıştı.

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Dramatik yapımlar kadar komedi türündeki başarısıyla da öne çıkan yönetmen, 1989 yapımı kült komedi 'Bernard’ın Hafta Sonu Tatili' (Weekend at Bernie’s) ile büyük beğeni kazandı. Andrew McCarthy ve Jonathan Silverman’ın başrollerini paylaştığı film, Kotcheff’in mizahi anlatım gücünü ortaya koydu.

Filmografisinde ayrıca; Jane Fonda ve George Segal’lı 'Dick ve Jane İş Başında' (Fun With Dick and Jane), Gene Hackman’ın rol aldığı 'Cesur Kahramanlar' (Uncommon Valor) ve Amerikan futboluna mizahi bir bakış sunan 'Kuzey Dallas Kırk' (North Dallas Forty) gibi dikkat çeken yapımlar da yer alıyor.