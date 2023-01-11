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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rami Kışlası kütüphane oldu; Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

250 yıllık tarihe sahip Rami Kışlası, kütüphane olarak yeniden hayat buluyor. İstanbul'un en büyük kütüphanesi olan yapının, cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılması planlanıyor

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DHA
  • Artık İstanbul'un en büyük kütüphanesi oldu! Cuma günü açılacak! -Güncel haberler

    18'inci yüzyılın ortasına dek uzanan Rami Kışlası, aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından Rami Kütüphanesi olarak yeniden hayat buluyor.
  • Artık İstanbul'un en büyük kütüphanesi oldu! Cuma günü açılacak! -Güncel haberler

    DHA'nın haberine göre, Eyüpsultan'da yer alan kışladaki kütüphane çalışmalarında artık sona gelindi. 250 yılı aşkın tarihiyle İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak kışlanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 13 Ocak Cuma günü açılması planlanıyor. Rami Kütüphanesi, havadan da görüntülendi.  
  • Artık İstanbul'un en büyük kütüphanesi oldu! Cuma günü açılacak! -Güncel haberler

    Rami Kütüphanesi, bireysel ve grup okuma salonları, etkinlik alanları, atölye mekanları, engelli bireylere uygun hazırlanan engelli merkezi ile söyleşi, seminer ve sergileme gibi farklı kullanım olanaklarına sahip büyük bir kampüs olarak tasarlandı. Çocuklardan gençlere, üniversite öğrencilerinden akademisyenlere kadar herkese hitap edecek kampüste 7 gün 24 saat açık kütüphane, günün her saati okuyucu ve araştırmacılara hizmet verecek.  
  • Artık İstanbul'un en büyük kütüphanesi oldu! Cuma günü açılacak! -Güncel haberler

    KÜTÜPHANE KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞMASINI İSTERİM 

    Eyüpsultan'da oturan Saliha Yıldız, "İnşallah çok güzel değerlendirilir çünkü etrafımda çok fazla kitap okuyan yok ama kütüphane kültürünün, gençlerle çok yaygınlaşmasını isterim. Evlatlarımız var. İlimle, irfanla olurlar. Kütüphanelerde takılırlar, öğrenirler bir şeyler diye düşünüyorum" diye konuştu.  
  • Artık İstanbul'un en büyük kütüphanesi oldu! Cuma günü açılacak! -Güncel haberler

    Öğrenci Muhammet Talha Solgun, "Okulum hemen kütüphanenin karşısında. Faydalı olacağını düşünüyorum, eğleneceğimizi de düşünüyorum. Bütün arkadaşlarımla beraber geleceğim" dedi.
  • Artık İstanbul'un en büyük kütüphanesi oldu! Cuma günü açılacak! -Güncel haberler

    RAMİ KIŞLASI KISA TARİHÇESİ 

    Rami Çiftliği Kışlası Sadrazam Rami Mehmet Paşa tarafından Sultan III. Mustafa zamanında 1757-703 yılları arasında yaptırıldı. "Asakir-i Mansure-i Muhammediyye" (Peygamberin Allahın yardımını görmüş askerleri) için Sultan II. Mahmut zamanında onarım gören kargir bir yapı olan Rami Kışlası 1960'lara kadar aktif olarak kullanıldı. 1980 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilen yapıdan otopark, futbol ve spor sahası ve gıda deposu olarak yararlanıldı.
  • Artık İstanbul'un en büyük kütüphanesi oldu! Cuma günü açılacak! -Güncel haberler
  • Artık İstanbul'un en büyük kütüphanesi oldu! Cuma günü açılacak! -Güncel haberler
  • Artık İstanbul'un en büyük kütüphanesi oldu! Cuma günü açılacak! -Güncel haberler
  • Artık İstanbul'un en büyük kütüphanesi oldu! Cuma günü açılacak! -Güncel haberler
  • Artık İstanbul'un en büyük kütüphanesi oldu! Cuma günü açılacak! -Güncel haberler
  • Artık İstanbul'un en büyük kütüphanesi oldu! Cuma günü açılacak! -Güncel haberler
  • Artık İstanbul'un en büyük kütüphanesi oldu! Cuma günü açılacak! -Güncel haberler
  • Artık İstanbul'un en büyük kütüphanesi oldu! Cuma günü açılacak! -Güncel haberler

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