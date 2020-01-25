BKM imzalı, Show TV’nin yeni dizisi Ramo’nun 3. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Ramo’nun, “Meseleyi eski usul çözmek istiyorlar yani kız alıp, kız vereceğiz” sözleriyle verilen kararı açıkladığı tanıtımda Neco’yla evlenmesi istenen Fatoş’un gözyaşları içinde Ramo’ya isyan ettiği anlar dikkat çekiyor.

RAMO 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

RAMO’DA NELER OLDU?

Ramo geçtiğimiz Salı akşamı heyecan dolu 2. bölümüyle ekrana geldi. Ramo’nun Cengiz’i öldürmesiyle birlikte Adana’da işler karıştı. Gözünü karartıp Cengiz’i vuran ve can dostu Boz’u kurtaran Ramo, Boz’la beraber eve döndü. Meclis’in kararını hiçe sayan Ramo’nun haberini alan aile üyeleri ise çok öfkeliydi. Öte yandan Cengiz’in ölümünü öğrenen Yıldırım ailesinin evine ateş düştü. Neslihan ve Halef karşılık verme planları yaparken duygularına yenilen Sibel, Ramo’dan hesap sormaya mahalleye gitti.

Sibel, elindeki silahı Ramo’ya doğrulttu ve babasının intikamını alacağını söyledi. Fakat bu sırada kardeşi Neco’nun yaşadığını öğrendi. Halef, Sibel ve Neco’nun mahallede olduğunu bilmeden, yerleştirdiği bombayla karşı atağa geçti. Hasan, Sibel’in uyarısıyla bombayı bulup, mahalleden uzaklaştırdı. Ramo, Yavuz’a malları verip, Cihangir’le görüşmek istediğini söylerken aniden Yavuz’un adamlarının beklenmedik hamlesiyle karşılaştı. Adamların Ramo’yu, boynuna geçirdikleri iple boğmaya çalıştıkları final sahnesi izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

RAMO 2. BÖLÜM İZLE