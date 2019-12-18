Fatmanur Boylu fnboylu@haberturk.com

Dünya İngilizce Yeterlilik Endeksi'nin 2019 sonuçları açıklandı. Türkiye 100 ülke arasında 79. sırada yer aldı. Raporda Türkiye için ayrı bir paragraf da yer alıyor. Türkiye'deki yetişkinlerin İngilizce becerilerinin son 5 yıldır düşüşte olduğu vurgulanırken bu düşünün nedeni Avrupa Birliği hayalinde azalma olmasıyla ilişkilendirildi.

Ülkelerin İngilizce notu açıklandı. Türkiye İngilizce karnesiyle sınıfta kaldı. Education First Dil Okulları'nın 2019 Dünya İngilizce Yeterlilik Endeksi'nde 46.81 puan alan Türkiye, 100 ülke arasında 79. sırada yer bulabildi. Bölgelere göre sıralamaya bakıldığında ise; Türkiye 33 Avrupa ülkesi arasında 32. sırada. Ülkeler "Çok yüksek", "yüksek", "ılımlı", "düşük" ve "çok düşük" olmak üzere kategorilere ayrıldı. Türkiye ise "çok düşük" kategorisinde yer alıyor. Türkiye 2018 Dünya İngilizce Yeterlilik Endeksi'nde ise 73. sıradaydı.

TÜRKİYE "ÇOK DÜŞÜK" İNGİLİZCE BECERİSİNE SAHİP

Ülkelerin yetişkinlerinin İngilizce yeterlilik sıralamasına bakıldığında; ilk 5'te sırasıyla Hollanda, İsveç, Norveç, Danimarka ve Singapur bulunuyor. 78. sırada Sri Lanka, 79. sırada Türkiye, 80. sırada ise Katar bulunuyor. Listenin en sonunda yer alan ülke ise Libya.

KADINLAR İNGİLİZCE BECERİLERİNDE DAHA BAŞARILI

Ayrıca kadınların İngilizce becerilerinin erkeklerden daha yüksek olduğu sonucu da raporda yer alan bilgiler arasında.

"TÜRKİYE'NİN AB'YE GİRME HAYALİ AZALDI, İNGİLİZCE BAŞARISI SON 5 YILDIR DÜŞÜŞTE"

Raporda Türkiye için ayrı bir paragraf da bulunuyor. "Doğu ile Batı buluşmuyor" başlığıyla örnek gösterilen Türkiye'nin İngilizce becerilerinin son 5 yıldır düşüşte olduğu vurgulandı. Peki Türkiye'nin İngilizce becerileri neden düştü? Raporda buna da yer verildi. Gerekçe olarak; Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılma hayalinin azalması ve başka önceliklerinin ortaya çıkması gösterildi. Okullardaki İngilizce eğitimlerinde pratik iletişim becerilerinden ziyade gramer ve çeviri konularında odaklanıldığı vurgulandı. Ayrıca Türk mezunların üniversiteye girmeden önce bir yıllık yoğun İngilizce hazırlık kurslarına ihtiyacı olduğu çünkü öğrencilerin İngilizce seviyelerinin devam etmek istedikleri idealleri için çok düşük olduğu belirtildi.

"TÜRKİYE ADINI, YAŞINI VE ÜLKESİNİ BASİTÇE TANITACAK SEVİYEDE"

Raporda, 5 kategoride ülkelerin İngilizce seviyelerinin nasıl olduğu da tanımlandı. Türkiye'nin içinde bulunduğu "çok düşük" kategoriye göre; Türkiye'deki, yetişkinler kendileri basit seviyede tanıtabilecek kadar İngilizce konuşabiliyor. Yani isim, yaş ve ülkelerini basitçe anlatıyor. Basit işaretleri anlayabiliyor ve yabancı bir ziyaretçiyle temel talimatları vererek konuşabiliyor. "Çok yüksek" kategorisinde bulunan Hollanda ise; sosyal durumlarda farklı ve uygun bir İngilizce konuşabiliyor, kolaylıkla gelişmiş metinleri okuyabiliyor ve ana dili İngilizce olan bir konuşmacıyla bir sözleşme müzakere edebilecek kadar iyi İngilizce seviyesine sahip.

ÖSYM 2019 İSTATİSTİKLERİ: ADAYLARIN YÜZDE 80'İ YDS'DE BAŞARISIZ

2019 Dünya İngilizce Yeterlilik Endeksi sonuçları ve Türkiye'de yapılan İngilizce sınavları arasında da yakın bir ilişki görülüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2019 istatistiklerine göre; 2019'un ilk Yabancı Dil Sınavı'na (YDS) 85 bin 9 aday katıldı. Bu adayların sadece 18 bin 196'sı YDS'de hedef puan olan 70'i geçebildi. Diğer bir deyişle sınava girenlerin yüzde 80'ni başarısız oldu.

2019 yılı YÖKDİL istatistiklerine bakıldığında, bu sınavın başarı oranı YDS'den daha yüksek. Ancak YÖKDİL'de de tablo iç açıcı değil. Adayların yarısı YÖKDİL barajını geçemedi.

Yine istatistiklere göre; sınava giren aday sayısında her yıl daha da düşüş yaşandığı gözlemlendi.