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Rasulayn'da terör örgütünün silah imalathanesi bulundu

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Barış Pınarı Harekatı sonrası terör örgütü YPG/PYD'den temizlenen Rasulayn'da, terör örgütüne ait silah imalathanesi ortaya çıkarılırken, 683 adet roket lançeri ele geçirildi

Rasulayn

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri hakkında açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı ile Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad ve Rasulayn’da terör örgütü PKK/YPG’yi etkisiz hale getiren Komandolarımız, Güvenli Bölge’nin tesisi için arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Rasulayn’da terör örgütü PKK/YPG’nin silah imalathanesine dönüştürdüğü tek katlı bir bina tespit edildi. Binada yapılan aramalarda 288’i sehpaya monteli, 395’i de sehpasız olmak üzere toplam 683 adet roket lançeri ele geçirildi. Aynı binada 45 adet silindirik EYP kabı ve 48 adet claymore tipi EYP kabı olmak üzere toplam 93 adet de EYP kabı ele geçirildi" denildi.

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