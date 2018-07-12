Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasının ardından, Real Madrid'in yeni yıldızının kim olacağı merakla bekleniyor...
Galacticos'un, Dünya Kupası finali oynandıktan sonra kadrosunu yeni bir yıldızla güçlendirmesi bekleniyor.
NEYMAR
Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'nun boşluğunu doldurması beklenen isimlerin başında Neymar bulunuyor...
Real Madrid, Brezilyalı yıldız için 310 milyon euro'luk teklif yaptığı yönündeki haberleri daha önce yalanlamıştı. Ancak İspanyol ekibinin, Neymar transferinde istekli olduğu biliniyor.
Neymar, geçen yaz 222 milyon euro karşılığında Barcelona'dan PSG'ye transfer oldu.
MBAPPE
Real Madrid'in gündeminde bir PSG'li yıldız daha bulunuyor.
Monaco ve PSG'den sonra, Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla adeta büyüleyen Kylian Mbappe de Real Madrid'in gözdeleri arasında...
Real Madrid, genç Fransız'la yakından ilgilense de, İspanyol ekibinin pazarlama açısından Neymar ismine daha sıcak olduğu biliniyor.
Galacticos'un geçen yaz transfer etmek istediği Kylian Mbappe, 180 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer olmuştu.
EDEN HAZARD
Real Madrid'in ilgilendiği isimlerden biri de Premier Lig'in yıldızlarından Eden Hazard...
İspanyol ekibi, Belçikalı futbolcuyu Neymar ve Mbappe'ye göre ekonomik açıdan daha kolay bir hedef olarak görüyor.
Galacticos'un Neymar için 1 yıl daha bekleyip, bu sırada Eden Hazard'ı kadrosuna katabileceği iddiaları da her geçen gün güçleniyor.
HARRY KANE
Tottenham Hotspur'un yıldızının, gol istatistikleri açısından Cristiano Ronaldo'nun boşluğunu doldurmaya en yakın isim olacağı öngörülüyor.
Ancak İngiliz yıldızın kulübünden ayrılmak istememesi nedeniyle, Real Madrid'in bu yaz somut bir girişimde bulunması sürpriz olarak değerlendirilebilir.
DYBALA
Paulo Dybala, önce Palermo sonrasında Juventus ile gösterdiği performanslarla Serie A'nın en önemli yıldızı haline geldi.
Real Madrid'in Arjantinli futbolcuya olan ilgisi sır değil. Ancak Dybala'nın Dünya Kupası'nda yeterince şans bulamamış olması nedeniyle İspanyol devi bu transferde aceleci gözükmüyor.
SALAH
Avrupa liglerinin 2017-2018 sezonunda en büyük çıkışı yakalayan oyuncuların başında hiç şüphesiz Mohamed Salah geliyor. Basel, Chelsea, Fiorentina ve Roma'da forma giyen Mısırlı yıldız, Liverpool'da altın sezonunu yaşadı.
Jürgen Klopp'un öğrencisi, geride kalan sezonda 52 maçta 44 gol atıp 16 da asist yaptı.
Real Madrid'le adı transfer dedikodularına karışan Salah'ın Liverpool'la geçtiğimiz günlerde 5 yıllık yeni sözleşme imzalaması, İspanyol ekibine geri adım attırdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.