NTV spor'un haberine göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, bu yaz Zinedine Zidane ve Cristiano Ronaldo'nun kaybını dağıtmak için yeni yıldızlara yöneliyor. Real Madrid'in Kylian Mbappe ve Neymar hayali zora girerken yönetim Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda üçüncü olan Belçika'nın yıldızı Eden Hazard'a yöneldi.

Hazard'ın Dünya Kupası'ndaki performansı transfer pazarındaki değerini artırdı ve bu yüzden Real Madrid diğer takımlarla bir savaştan kaçınmak için yıldız oyuncuyu en kısa zamanda renklerine bağlamak istiyor. Real Madrid'in planı, Chelsea kulübünün sahibi Roman Abramovich'i Eden Hazard ve kaleci Thibaut Courtois'nın satışına ikna edebilecek bir teklif sunmak.

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid, ilk teklifini 170 milyon Euro olarak Chelsea'ye iletmişti. Ancak Belçikalı 'Het Laatste Nieuws' gazetesine göre, Courtois'nın da listeye girmesiyle teklif 225 milyon Euro'ya çıkmış durumda.

Thibaut Courtois daha önce İspanya'da yaşayan çocukları için dönüş sinyali vermişti. İngiltere galibiyetinin ardından da konuşan başarılılı eldiven, "Hazard nereye giderse ben de giderim. Ayrılamayız" şeklinde konuşmuştu.