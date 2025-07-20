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        Haberler Dünyadan Real Madrid oyuncusu Endrick'in tuhaf evlilik sözleşmesi - magazin haberleri

        Real Madrid oyuncusu Endrick'in tuhaf evlilik sözleşmesi

        Evlenmelerinden 10 ay sonra düğün yapan Real Madrid'in forveti Endrick ve Gabriely Miranda, tuhaf evlilik sözleşmeleriyle gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 12:49 Güncelleme: 20.07.2025 - 12:49
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        Tuhaf evlilik sözleşmesi
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        Real Madrid'in forvet oyuncusu Endrick, model Gabriely Miranda ile görkemli bir düğün yaptı. Çift aslında geçen yıl eylül ayında evlenmişti. Şimdi de Madrid'de büyük bir kutlama yaptı. Çift, ailelerinin ve arkadaşlarının katıldığı gösterişli düğünden görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

        Ancak bu evlilik, 18 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 21 yaşındaki eşinin tuhaf evlilik sözleşmesini yeniden gündeme getirdi.

        Endrick, bu yılın başında katıldığı bir podcast yayınında eşiyle bazı sıra dışı maddeler içeren bir ilişki sözleşmesi imzaladıklarını açıklamıştı. Bu maddelerden biri, Endrick ve Miranda'nın her gün birbirlerine "Seni seviyorum" demesini zorunlu kılıyor.

        Sözleşmede, her türlü bağımlılığı ve davranışlarda köklü değişiklikleri yasaklayan daha ciddi maddeler de var.

        Endrick anlaşmayla ilgili olarak, "Buna uymayan kişi, ay sonu geldiğinde diğerinin istediğini vermek zorunda" demişti.

        Miranda'ya, 'saygı, anlayış ve sevgiye dayalı gönüllü duygusal bir ilişki' olarak tanımladığı sözleşmelerine eklenen maddeler hakkında bilgi verirken, Endrick'e konsol oyunu oynayıp sanal da olsa oyunda bir kız arkadaşı olup olamayacağı sorulduğunda, "Asla! Asla! Bunu asla kabul etmem!" diye yanıt vermişti.

        Çiftin ilişki sözleşmesinde dikkat çeken diğer başlıklar şöyle:

        Küs bir şekilde uyunmayacak,

        İnsanlar içinde kavga etmek kesinlikle yasak,

        İnsanların içindeyken el ele tutuşmadan yürümek yasak.

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        #endrick
        #evlilik sözleşmesi
        #evlilik
        #düğün
        #futbolcu
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