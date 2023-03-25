"BÜYÜK BİR ÖZENLE BU ZOR KARARI VERDİK"



Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Witherspoon, "Paylaşacak bazı kişisel haberlerimiz var… Büyük bir özen ve düşünceyle bu zor kararı verdik. Birlikte harika yıllar geçiriyoruz ve birlikte yarattığımız her şeye derin bir sevgi, nezaket ve karşılıklı saygı ile ilerliyoruz" dedi.