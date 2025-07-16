Reese Witherspoon sevgilisiyle aşk tatilinde

ABD'li oyuncu Reese Witherspoon, finansçı sevgilisi Oliver Haarmann ile Fransa'nın ünlü tatil bölgesi Saint-Tropez'de lüks yatta yazın tadını çıkarıyor.

49 yaşındaki Witherspoon, 57 yaşındaki Alman sevgilisi Haarmann ile yat gezisi boyunca öpüşürken objektiflere yansıdı.

Eylül 2024'te birlikteliklerini doğrulayan Witherspoon ve Haarmann ikilisi, ilk kez Temmuz 2024'te New York'ta birlikte vakit geçirirken görülmüştü.

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Witherspoon'un eski eşi Ryan Phillippe'den olan 21 yaşındaki oğlu Deacon Phillippe ve ikinci eşi Jim Toth'tan olan 12 yaşındaki Tennessee James Toth'un Haarmann ile çok iyi anlaştığı ve birlikte zaman geçirdiği öğrenildi.

People'a göre Haarmann, henüz Witherspoon'un kızı Ava Phillippe ile tanışmadı.