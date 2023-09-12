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        Haberler Dünyadan Reese Witherspoon yalanladı - Magazin haberleri

        Reese Witherspoon yalanladı

        Ünlü aktris Reese Witherspoon, milyarder olduğu yönündeki söylentilere açıklık getirdi. Konuyla alakalı konuşan Witherspoon, "Yanılıyorlar" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 08:02 Güncelleme: 12.09.2023 - 08:02
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        Forbes, geçtiğimiz haftalarda oyuncu Reese Witherspoon'un sahibi olduğu moda ve yaşam tarzı markasının yüzde 70'lik önemli bir hissesinin satın alındığını açıklamıştı. Forbes, Witherspoon'u da, "Kendi kendini yetiştirmiş en zengin aktris" olarak adlandırmıştı.

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        İDDİALARI REDDETTİ

        Satışın ardından bazı medya kuruluşları, 47 yaşındaki ünlü oyuncunun milyarderler kulübüne katılmaya yakın olabileceğini öne sürdü. Ancak Witherspoon, konuyla ilgili dedikoduları reddetti.

        Oyuncu, cuma günü Boston'da sunucu Zinhle Essamuah ile yaptığı görüşme sırasında milyarder olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

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        "YANILIYORLAR"

        Konuyla alakalı, "Yanılıyorlar" diyen Reese Witherspoon, "Bu son derece gurur verici ve eğer Oprah'ın sihirli altın çizmelerinin yaptığı şeyin dibine dokunursam, çok şanslı olurum" ifadelerini kullandı.

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        "HAYATIMA BİR ŞEY KATMIYORSAN; ÇIK, GİT!"

        Öte yandan Reese Witherspoon, daha önce yakın çevresini nasıl geliştirdiği ile ilgili, "Eğer hayatıma bir şey katmıyorsan; çık, git hayatımdan! Büyükannem insanların radyatör ya da kanalizasyon olduğunu söylerdi. Radyatörlere sadık kalın" demişti.

        Fotoğraflar: AP

        #Reese Witherspoon
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