Reese Witherspoon yalanladı

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"HAYATIMA BİR ŞEY KATMIYORSAN; ÇIK, GİT!"

Öte yandan Reese Witherspoon, daha önce yakın çevresini nasıl geliştirdiği ile ilgili, "Eğer hayatıma bir şey katmıyorsan; çık, git hayatımdan! Büyükannem insanların radyatör ya da kanalizasyon olduğunu söylerdi. Radyatörlere sadık kalın" demişti.

Fotoğraflar: AP