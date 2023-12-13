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        Haberler Gündem Çevre Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

        Resmi Gazete'de yayımlandı: 11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

        Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 06:56 Güncelleme: 13.12.2023 - 06:56
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        11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
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        Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'taki bazı alanlar, orman sınırları dışına çıkarıldı.

        AA'nın haberine göre; kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

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