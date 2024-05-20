Ressam açıkladı: Kral Charles'ın portresi neden kırmızı?

53 yaşındaki sanatçı Jonathan Yeo, portrede kırmızıyı Kral'ın parlak renkli üniformasını tonlama ve dikkati dağıtma isteğiyle seçtiğini belirtti. "Kırmızının gerçekten dikkat dağıtacağını düşündüm" diyen ressam, sadece üniformanın kırmızı kalması yerine tüm tabloyu kıpkırmızı yapmayı tercih ettiğini belirtti ve "Bunun psikolojik bir arka planı da olabilir, çünkü bu resmi yaparken kalp krizi geçirdim. Ama kesinlikle bunların hiçbirinin bilincinde değildim. Sadece bu rengi beğendim" dedi.