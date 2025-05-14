Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İBB’ye yönelik "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın tutukluluğuna itiraz edildi.

"OLMAYAN BİR ÖRGÜTE YARDIM EDİLEMEZ"

Şahan’ın avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner’in, Sulh Ceza Hakimliği’ne sunduğu dilekçede, "12 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyuna yansıyan gelişmelere göre, PKK/KCK adlı terör örgütü 12. Kongresi’nde örgütsel yapısını feshetmiş, silahlı mücadeleyi sona erdirmiş ve faaliyetlerine son verdiğini ilan etmiştir.

Örgütün kendisini feshetmiş olmasıyla birlikte, isnadın dayanağı olan yapının hukuki ve fiilî varlığı sona ermiş, böylece suçlamanın maddi temeli ortadan kalkmıştır. Mevcut olmayan bir örgüte yardım edildiği iddiasıyla tutuklama sürdürülemez” ifadeleri kullanıldı.

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"ŞAHAN’IN SÖYLEMLERİ PKK İDEOLOJİSİNE AYKIRI"

Dilekçede, “Soruşturma makamlarınca ileri sürülen bu iddia tamamen bir varsayıma dayanmakta, Kent Uzlaşısı iddiasını destekler nitelikte açık, kesin ve inandırıcı herhangi bir delil gösterilememektedir.

CHP’nin, “Türkiye İttifakı” modeliyle PKK/KCK yöneticilerinin seçimlere yönelik şahsi yorumları arasında anlamsız bağlantılar kurulmuş, somut delillerden uzak iddialar öne sürülmüştür.

Müvekkilin çalışmaları ve söylemleri, PKK’nın ideolojisine tamamen aykırıdır. Müvekkilimiz Atatürkçü değerlere sahip, şehitler anısına yapılan etkinliklere katılım sağlayan, şehit derneklerine düzenli bağışlarda bulunan, her söyleminde toplumsal barışın önemine dikkat çeken bir siyasetçidir. Ayrıca, müvekkilin belediye başkanı olarak tutuklu kalması kentteki hizmetleri aksatmaktadır" denildi.