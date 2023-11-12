Dünün reyting sonuçları açıklandı! 11 Kasım AB ve Total reyting sonuçları
Reytinglerde kıyasıya mücadele devam ediyor. Dünün reyting sonuçları 11 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen; Kardeşlerim, Gönül Dağı, Adım Farah, MasterChef Türkiye All Star yapımları ile belirleniyor. Gözler reyting mücadelesine çevrildi. İşte 11 Kasım Cumartesi reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...
Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 11 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelen; Kardeşlerim, Gönül Dağı, Adım Farah, MasterChef Türkiye All Star yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele veriyor. İşte 11 Kasım Cumartesi 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...
11 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
11 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı (Özet) yer aldı.
11 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI
AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Güldür Güldür Show yer aldı.
20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı (Özet) yer aldı.