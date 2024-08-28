'Rezervuar Köpekleri' yıldızı Michael Madsen'ın eşine şiddet davası düştü
Eşi DeAnna Madsen'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanıp kefaletle serbest bırakılan 'Rezervuar Köpekleri' yıldızı Michael Madsen'ın davası düştü
Rol aldığı Quentin Tarantino imzalı 'Rezervuar Köpekleri' (Reservoir Dogs), 'Kill Bill', 'Bir Zamanlar Hollywood'da' (Once Upon a Time in Hollywood), 'Nefret Dolu' (The Hateful Eight) gibi filmlerle tanınan Michael Madsen’ın, 64 yaşındaki eşi DeAnna Madsen’i itmekle suçlandığı aile içi şiddet davası reddedildi.
Los Angeles’taki mahkeme, davayı, delil yetersizliğinden dolayı reddetti.
Hollywood yılsızının temsilcisi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Michael Madsen'in bunu geride bırakabilmesinden heyecan duyuyoruz. Bu tecrübeli ve saygın aktörden gelecek daha harika şeylerle iş birliğimizin devamını sabırsızlıkla bekliyoruz.
66 yaşındaki Michael Madsen, eşine fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla aile içi şiddet uygulamaktan tutuklanmıştı. Oyuncunun eşini evin dışına ittiği ve kapıyı kilitlediği de iddialar arasındaydı.
Aile içi şiddet nedeniyle kabahat suçlaması yöneltilen oyuncu, geçen hafta sonunu parmaklıklar ardından geçirmesinin ardından 20 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.
Olay sonrası oyuncunun avukatı Perry Wander, Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, müvekkilinin eşiyle ayrı olduğunu söyleyerek, 'aile içi şiddetten suçlu olmadığı'nı vurgulamıştı. Ayrıca DeAnna'yı, iddia edilen olayın meydana geldiği pazar günü, Michael Madsen'in evine zorla girmekle suçlamıştı. Wander, "Michael, onunla yüzleşti ve gitmesini istedi" demişti. Ayrıca çiftin aralarında devam eden bir sorun olduğunu da iddia etmişti.
"KİŞİSEL SORUNLARLA BOĞUŞUYOR"
Buna yanıt olarak DeAnna Madsen, görüşmediği eşinin kişisel sorunlarla boğuştuğunu iddia ederek şunları söylemişti: Ben ve çocuklarımız elimizden geldiğince ona destek oluyoruz. Şu anda mahremiyet talep ediyoruz.