Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünyadan Richard Belzer hayatını kaybetti - Magazin haberleri
ABONE OL

Richard Belzer yaşamını yitirdi

'Homicide: Life on the Street' ve 'Law & Order' gibi bir çok dizide rol alan Richard Belzer, 78 yaşında hayatını kaybetti

Richard Belzer hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Oyuncu ve komedyen Richard Belzer (78), Fransa'daki evinde yaşamını yitirdi. Ünlü oyununun vefat haberini ise arkadaşı Bill Scheft duyurdu.

Bill Scheft, The Hollywood Reporter'a verdiği demeçte, Richard Belzer'ın güney Fransa'daki Bozouls'taki evinde öldüğünü söyledi. Belzer'ın kuzeni oyuncu Henry Winkler da sosyal medya hesabından "Huzur içinde yat Richard" mesajını yayınladı.

Fransa'nın güneybatısındaki Bozouls'ta yaşayan Richard Belzer, ayrıca 'Homicide: Life on the Streets'te de 'John Munch' karakterini canlandırmıştı.

2016'DA EMEKLİ OLMUŞTU

Richard Belzer, 71 yaşındayken 2016'da emekliliğini duyurmuştu. Belzer'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı yapımlar arasında; 'Arrested Development', 'The Wire', 'The X-Flies' ve '3rd Rock From The Sun' yer alıyor.

Richard Belzer'ın yakın arkadaşı Bill Scheft, Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun son sözlerinin küfürlü olduğunu belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ashton Kutcher'dan Harry Styles itirafı: Çok utanç vericiydi
DÜNYADAN Ashton Kutcher'dan Harry Styles itirafı: Çok utanç ...
Shahnawaz Pradhan hayatını kaybetti! Ödül töreninde kalp krizi! - Magazin haberleri
DÜNYADAN Ödül töreninde kalp krizi geçirdi
Patrick Stewart: Bazı taleplerde bulundum - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Bazı taleplerde bulundum"
Ryan Reynolds: Burası hayvanat bahçesine döndü! - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Burası hayvanat bahçesine döndü!"
Tessa Gourin: Yıllarca bunu gizlemem tembihlendi - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Yıllarca bunu gizlemem tembihlendi"
Selena Gomez: Model değilim ve olmayacağım - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Model değilim ve olmayacağım"
Keanu Reeves: Deepfake teknolojisi korkutucu - Magazin haberleri
DÜNYADAN "Deepfake teknolojisi korkutucu"
Bruce Willis'e demans teşhisi konuldu
DÜNYADAN Bruce Willis'e demans teşhisi konuldu
'Pearl Jam' depremzedelere yardım için İstanbul konserinin afişini imzalayacak - Deprem haberleri
DÜNYADAN Yardım için İstanbul konserinin afişini imzalayacak
Raquel Welch hayatını kaybetti! Raquel Welch kimdir, kaç yaşındaydı, hangi filmlerde rol aldı ve neden vefat etti? - Son dakika magazin haberleri
DÜNYADAN Hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.