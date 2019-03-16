Ünlü şarkıcı Ricky Martin, Yeni Zelanda da gerçekleşen ve 49 Müslümanın ölümüyle sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Martin saldırının ardından yaptığı paylaşımda dünya medyasına sert eleştirilerde bulundu. Özellikle Avrupa ülkelerinin terör konusunda iki yüzlü davrandığına vurgu yapan Martin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bir adam namaz kılan 40'tan fazla insanı öldürüp 20 tanesini de yaraladı. Tüm uluslararası medya onu saldırgan ya da radikal olarak nitelendirirken terörist diyemiyor. Neden? Çünkü o Müslüman değil.