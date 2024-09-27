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        Haberler Dünyadan Rihanna, yeni iç çamaşırı koleksiyonunu kendi tanıttı - Magazin haberleri

        Rihanna , yeni iç çamaşırı koleksiyonunu kendi tanıttı

        Rihanna, geçen yıl CEO'luğunu bıraktığı iç çamaşırı markasının yeni koleksiyonunu kendi üzerinde tanıttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:28
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        Rihanna, soyadını verdiği iç çamaşırı markasının yeni ürünlerini zaman zaman kendi üzerinde tanıtıyor. Ünlü şarkıcı, bu defa yeni koleksiyonuna ait sarı iç çamaşırı takımını tanıttı.

        36 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, iç çamaşırlı fotoğraflarını kendi sosyal medya sayfasında paylaştı. 'Riri' lakaplı sanatçının cesur pozlarına beğeni yağdı.

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        ASAP Rocky ile birlikteliğinden ikinci çocuğunu geçtiğimiz yıl kucağına alan Rihanna, 2018'de kurduğu markasının değerini 2021'de 1 milyar dolara çıkarmıştı.

        Pandemi, özellikle satışları fiziksel mağazalara bağlı olan birçok markayı sarsarken, Rihanna'nın markası, büyük bir pazarlama harcaması sayesinde online satışlarını artırmıştı.

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        CEO'LUĞU BIRAKTI

        Çevrimiçi etkileşim seviyelerini yükseltme söz konusu olduğunda başarılı bir yıldız olan Rihanna, markasının tanıtımı için iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçmekten hiç çekinmiyor.

        5 yıl boyunca iç çamaşırı markasının CEO'luğunu üstlenen Rihanna, geçen yıl bu görevinden ayrılmıştı.

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        EN GÜÇLÜ KADINLAR LİSTESİNDE

        Rihanna'nın iç giyim markası, şarkıcının en genç milyarderler listesine girmesinde büyük rol oynadı.

        2023'te Forbes'un En Güçlü Kadınlar listesine giren Rihanna, hem müzik kariyerindeki hem de iş dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

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        SERVETİ 1,4 MİLYAR DOLAR

        Rihanna, ABD'nin en genç kendi servetini yapan milyarder kadını olarak biliniyor. Şarkıcının toplam servetinin 1,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

        Şarkıcı, bu servetin büyük çoğunluğunu güzellik sektöründeki başarına borçlu.

        #Rihanna
        #iç çamaşırı
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