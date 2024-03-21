Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Rıza Kocağoğlu 45'inci yaşını dostlarıyla kutladı - Magazin haberleri

        Rıza Kocağoğlu 45'inci yaşını dostlarıyla kutladı

        Rıza Kocaoğlu, 45'inci yaşını Kuruçeşme'deki bir mekânda aralarında; Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun ve Damla Sönmez gibi ünlü isimlerin yer aldığı arkadaşlarıyla birlikte kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 12:35 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Rıza Kocaoğlu, Kuruçeşme'deki bir mekânda yakın arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladı.

        2

        45'inci yaşına giren Rıza Kocaoğlu'nun doğum günü kutlamasına; Erkan Kolçak Köstendil eşi Cansu Tosun ve Damla Sönmez gibi ünlü isimler gitti. Mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaoğlu; "45 yaşıma çok güzel bir hediye. Erkan, sağ olsun çok güzel bir iş yaptık. O benim yeni yaşımın hediyesi oldu. 3 günde çekim bitirdik. İki buçuk ay prova yaptık ama çekimleri 3 günde hemen bitirebildik" ifadelerini kullandı.

        3

        Erkan Kolçak Köstendil de Rıza Kocaoğlu için; "O kadar ruhu güzel ki, nice yaşları olsun. Onu çok seviyoruz. Enteresan adam ama kafaya taktığını yapıyor. Onun o halleri bana çok ilham veriyor" diye konuştu.

        #Rıza Kocağoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        MSB'den Irak'ın kuzeyine operasyon açıklaması: Kilidi kapatacağız
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        Trump panik halinde
        Trump panik halinde
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Cem Yılmaz sağlık sorununu açıkladı
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı belli oldu
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        O anlar kamerada! Motokurye ile esnafın meydan savaşı!
        O anlar kamerada! Motokurye ile esnafın meydan savaşı!
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        Elektrik desteği alanlardan güvence bedeli alınmayacak
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        "Amerikan rüyası"ndan "Amerikan kabusu"na
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Ekmeği bile taşıyamıyordu! Kalp kapakları değişince...
        Avrupa'da grev dalgası
        Avrupa'da grev dalgası