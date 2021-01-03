Rıza Kocaoğlu'nun acı günü

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SHOW TV'nim fenomen dizisi 'Çukur'da 'Aliço' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun amcası Mustafa Kocaoğlu, hayatını kaybetti. Kocaoğlu, acı haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

Oyuncu, "Yiğidimiz, aslanımız, efendi amcamız Mustafa Kocaoğlu'nu kaybettik" ifadelerini kullandı.

— Rıza Kocaoğlu (@RizaKocaoglu) January 2, 2021

Rıza Kocaoğlu, paylaşımında, "Bu dünyadan Mustafa Kocaoğlu (Sakal Mustafa) geçti. Varlık sebebimiz, amcamız, her şeyimiz... Biz artık, biz değiliz. Yetiştirdiğin binlerce delikanlı seni yaşatacak amcam..." sözlerine yer verdi.

Takipçileri ise Kocaoğlu'na başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

AA'nın haberine göre; Göztepe Kulübünün eski başkanlarından olan ve daha önce Konak Belediyesi Meclis Üyesi olarak da görev yapan Mustafa Kocaoğlu'nun cenazesi, 4 Ocak Pazartesi günü toprağa verilecek.

Göztepe Kulübü, Twitter hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

Başımız sağ olsun. Eski başkanlarımızdan Mustafa Kocaoğlu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz.