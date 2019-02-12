Engindere Mahallesi'nde deniz dolgusu yapılarak kazanılan alanda 30 yıl önce inşa edilen 72 daireli 3 blok ile yanlarında yer alan 6 katlı 24 daireli bir başka binanın zemininde kaymalar meydana geldi. Bazı ev sahipleri yapıları demir direklerle güçlendirmeye çalıştı, çok sayıda daire ise boşaltıldı.

DHA'nın haberine göre, gün geçtikçe binalardaki eğim artarken, 24 daireli bina ile bitişiğindeki bina arasında boşluk oluştu. Tehlike oluşturan binalar için 'riskli yapı' raporu hazırlandı. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkımı gündeme gelen binalarla ilgili henüz bir adım atılmadı. Riskli binalarda yaşayan vatandaşlar, korku içerisinde evlerinde kaldıklarını belirterek binalar yıkılmadan önlem alınmasını istedi.

Eğimli binadaki dairesinde oturan Necla Birben, "Binalarda eğim var. Bu bir gerçek. Binalar yamuluyor, duvarlar çatlıyor. Balkonlara demir direkle destek verdiler. Artık bu binalar yıkılsın ve yeniden yapılsın. Yıllardır korku içerisinde yaşıyoruz" dedi.Canan Ferah ise "Yetkililer geldi, baktı ama bir şey yapılmadı. Yoldan TIR geçince bina sallanıyor. Odalarımızda duvarlar çatladı ama sesimizi duyuramadık. Bina sütunlarında çatlaklar var. Artık bir önlem alınmalı" diye konuştu.





Mehmet Birben de "Binaların zeminini su basıyor. Zemin bitmiş. Binanın çevresinde beton kaplama ile bir güçlendirme yapıldı ve binalar böyle ayakta durmaya çalışıyor. Burada bir kentsel dönüşüm olmalı. Önlem alınmazsa 2-3 yıl sonra bu binalar çökebilir" ifadelerini kullandı.



Binada korku içerisinde yaşadıklarını anlatan Ayfer Demir, "Çocuklar gece uyuyamıyor. Kalkıyorlar 'Anne evler yan, yıkılır mı?' diye soruyorlar. Evde sanki düşecek gibi oluyoruz" diyerek evlerin yıkılıp yeniden yapılmasını isterken Recep Bıyık da, "Binaların zemini sakat. Burada güvende değiliz. 20 yıldır bu binadayım. Bekliyoruz ve ne olacağını bilmiyoruz. Kartal'da bina yıkıldı, bizde tedirgin olduk" diyerek önlem alınmasını istedi.

Binadaki eğimi gören Recep Yetim Berber ise "Burada nasıl yaşıyorlar. İnsan canının kıymeti binalar çökünce anlaşılıyor. Bu binaların boşaltılması lazım" uyarısında bulundu.