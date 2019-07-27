Saldırgan serbest bırakıldı

Olay geçtiğimiz gün Rize Merkez Tophane Mahallesi'nde meydana geldi. R.T. isimli kız evine gitmek üzere apartmana girdi.

Kendisini apartmanın içerisinde bekleyen B.G. isimli gencin saldırısına uğrayan R.T. apartmandan dışarıya çıkmayı başardı ancak saldırı devam etti.

Kaçmaması için kızı kolundan yakalayan genç, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yüzünden ağır darbe alan R.T. bir anda bayılarak yere yığıldı.

Hızını alamayan genç yerde baygın haldeki kıza tekme atmaya başladı. Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği genç elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı.

Gözaltına alınan saldırgan B.G. tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.