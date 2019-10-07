Polis kamerası çekim yapmış...

SON DAKİKA! POLİS KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ! Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden polis böyle yakalanmış

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi öldüren, personel müdürü Ercan Polat ve polis memuru Yiğitcan Köksal’ı yaralayan İsmail Hakkı S.’nin teslim oluş anı emniyet müdürlüğünün koridorundaki güvenlik kamerasınca saniye saniye kayıt altına alındı.

Emniyet müdürüne iki el ateş ettiği belirlenen zanlının cep telefonunu ve silahını göstererek, teslim oldu. Bu sırada arkasından yaklaşan polis memuru Zekiye Şimşek, zanlıyı ensesinden iterek yere yatırdığı görüldü. Teslim olan İsmail Hakkı S.'ye bazı polislerin vurduğu görüntülerde yer aldı.

POLİS KAMERASI ÇEKİM YAPMIŞ

Olayın hemen ardından foto film şubesine bağlı kameranın emniyet koridorlarında kayıt yaptığı da ortaya çıktı. Görüntüde yere yatırılan ve ters kelepçelenen sanık polis de yer aldı. Ayrıca olay yerinde yapılan incelemeler de görüntüye yansıdı.

SANIK POLİS ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLMİŞTİ

Rize Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçen hafta görülen duruşmada sanık polis memuru ifade verdikten sonra özel kalemde görevli polislerin ifadesi alınmıştı. Sanığın akli dengesini yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar veren mahkeme, emniyet müdürünün eşi ve kızının görgüye dayalı bilgisi olmadığı gerekçesiyle dinlenmesine gerek olmadığına hükmetmişti.