Araç hurdaya döndü... Yamaçtan kaya koptu!
Rize'nin Tunca beldesinde, seyir halindeyken yamaçtan kopan kaya parçasının üzerine düştüğü kamyonetteki 55 yaşındaki Mustafa Zengin hayatını kaybetti. Aracı kullanan sürücü baba ile oğlu yaralandı. Yaralılar tedaviye alındı
Rize'de olay, saat 15.00 sıralarında Tunca beldesine bağlı Movri Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Ardeşen ilçesinden yaylaya seyreden Mustafa Z. (48) yönetimindeki kamyonetin üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan kaya parçaları düştü.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ: 3 YARALI
DHA'daki habere göre hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese AFAD, JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılardan Mustafa Zengin'in (55) hayatını kaybettiği belirlenirken, araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü ile oğlu Muhammet Z. (19) ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
EKİPLER YOLDA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Mustafa Zengin'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırılırken, ekipler yolda güvenlik önlemi aldı.