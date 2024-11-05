Rize Valiliği'nden yaylacılara uyarı

Rize Valiliği, vatandaşları yaklaşan kış mevsimi öncesi yayla, mezra, yaylak ve mera alanlarını boşaltmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Ekim Perşembe itibarıyla yayla, mezra, yaylak ve mera alanlarında konaklama ve otlatma sezonunun sona erdiği belirtildi. Bu tarihten itibaren söz konusu alanlara elektrik sağlanmayacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yol, ulaşım ve yol açma hizmetleri durdurulacaktır. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla yoğun kar yağışı ve don olaylarının yaşanması beklenmekte olup mevcut hava koşulları can ve mal güvenliği açısından riskler oluşturabilir. Bu nedenle tüm üreticilerimizin ve yaylacılarımızın yayla, mezra, yaylak ve mera alanlarını boşaltmaları önemle rica olunur. Kış koşullarına hazırlık kapsamında alınacak bu tedbirlerin güvenliğiniz için gerekli olduğunu hatırlatırız."