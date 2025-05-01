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        Haberler Dünyadan Robert De Niro'dan trans kızına destek açıklaması - magazin haberleri

        Robert De Niro'dan trans kızına destek açıklaması

        Robert De Niro, cinsiyet değiştiren kızı Airyn'e verdiği desteği açıklarken, "Aaron'u oğlum olarak sevdim ve destekledim, şimdi de Airyn'i kızım olarak seviyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 11:44 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:44
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        Trans kızına destek açıklaması
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        Robert De Niro, trans olduğunu açıklayan kızı Airyn'e destek verdi. 81 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncunun, model Toukie Smith ile ilişkisinden olan 29 yaşındaki kızı Airyn, önceki gün trans olduğunu duyurmuştu. Ardından Robert De Niro, kızını destekleyen bir açıklama yaptı.

        "Aaron'u oğlum olarak sevdim ve destekledim, şimdi de Airyn'i kızım olarak seviyorum ve destekliyorum. Bu kadar büyük bir meselenin ne olduğunu bilmiyorum" diyen 7 çocuk babası De Niro, "Bütün çocuklarımı seviyorum" ifadesini kullandı.

        Robert De Niro ile Toukie Smith'in ilişkisinde ikizler Airyn (Aaron) ve Julian dünyaya geldi

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        Robert De Niro'nun 29 yaşındaki Aaron adındaki oğlu, önceki gün cinsiyetini değiştirdiğini açıklayarak artık adının Airyn olduğunu duyurmuştu. Airyn De Niro; "Sanıyorum bir parçam ailemin beni geçişten önceki kişi olarak düşünmeye devam edeceğinden endişe ediyor" demişti.

        Robert De Niro'nun, Toukie Smith'ten Airyn'in yanı sıra Airyn'in ikizi olan Julian adında bir oğlu var. Ünlü oyuncunun eski eşi Diahnne Abbott'tan 53 yaşında Drena ve 48 yaşında Raphael adında iki çocuğu var. Eski eşi Grace Hightower ile ilişkisinden 27 yaşındaki Elliot ve 13 yaşındaki Helen dünyaya geldi. De Niro, şu anda dövüş sanatları eğitmeni Tiffany Chen ile birliktelik yaşıyor. Bu ilişkiden 2023'te Gia adını verdikleri kızları oldu.

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        #Robert De Niro
        #trans
        #Cinsiyet değiştirme
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