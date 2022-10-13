"8 ÇOCUĞUM VAR AMA KAÇ ANNEDEN ONU UNUTTUM"

Roberto Carlos, 2009 yılında Mariana Luccon ile nikah masasına oturmuştu. Carlos'un 8 tane çocuğu var.

Futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada, "İki evlilik yaptım. 8 çocuğum var ama inanın kaç anneden işte onu unuttum. Bir Meksikalı, bir Macar, gerisi Brezilyalıydı sanırım" demişti.