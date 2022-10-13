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Roberto Carlos yıllar sonra İstanbul’da! Felekten bir gece...

Yıllar sonra İstanbul'da görüntülenen futbolcu Roberto Carlos, önceki gece Kuruçeşme'deydi. Mekanda localarına aldıkları kadın arkadaşları ile birlikte eğlenen Carlos'un ardından Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen özel bir partiye katıldığı öğrenildi

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  • Roberto Carlos yıllar sonra İstanbul’da! Felekten bir gece... - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Fenerbahçe'nin ve Real Madrid'in eski yıldızı Roberto Carlos, İstanbul gecelerinde yakalandı. Brezilyalı eski futbolcu, önceki gece objektiflere yansıdı.
  • Roberto Carlos yıllar sonra İstanbul’da! Felekten bir gece... - Magazin haberleri

    FELEKTEN BİR GECE!

    49 yaşındaki Roberto Carlos, Kuruçeşme'deki bir mekanda yardımcısı ve korumasıyla görüntülendi. Gece gezmesine çıkan Carlos, localarına aldıkları bir grup kadın arkadaşı ile birlikte felekten bir gece çaldı.
  • Roberto Carlos yıllar sonra İstanbul’da! Felekten bir gece... - Magazin haberleri

    Yabancı uyruklu olan kadınlar dikkatlerden kaçmazken, Roberto Carlos ise mekan çıkışında hedef şaşırtmaya çalıştı.
  • Roberto Carlos yıllar sonra İstanbul’da! Felekten bir gece... - Magazin haberleri

    Fenerbahçe'de 2007 - 2010 yılları arasında oynayan yıldız futbolcu, yardımcısı ve korumasıyla birlikte restorandan çıkarken yüzünü gizledi.
  • Roberto Carlos yıllar sonra İstanbul’da! Felekten bir gece... - Magazin haberleri

    Carlos'un daha sonra localarına aldıkları kadın arkadaşları ile birlikte Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen özel bir partiye katıldıkları öğrenildi.
  • Roberto Carlos yıllar sonra İstanbul’da! Felekten bir gece... - Magazin haberleri

    "8 ÇOCUĞUM VAR AMA KAÇ ANNEDEN ONU UNUTTUM"

    Roberto Carlos, 2009 yılında Mariana Luccon ile nikah masasına oturmuştu. Carlos'un 8 tane çocuğu var.

    Futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada, "İki evlilik yaptım. 8 çocuğum var ama inanın kaç anneden işte onu unuttum. Bir Meksikalı, bir Macar, gerisi Brezilyalıydı sanırım" demişti.

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